Folketallsutviklingen og fødselstallene viser at sammenslåingen med Troms ikke har vært en suksess for å snu folketallsutviklingen. I nyere tid har det ikke blitt født færre barn i Finnmark enn nå. Høyre og Frps prestisjeprosjekt havarerte.

Vi i Senterpartiet gikk til valg på å gjenopprette Finnmark som et eget, selvstendig fylke. Den 1. januar er vi tilbake som Finnmark igjen.

Vi skal fremover med Finnmark. Derfor har vi satt i gang en kraftig satsing på fylket vårt.

Gratis barnehage, gratis ferger, halvert makspris på flyvninger til og fra Berlevåg, Hammerfest, Honningsvåg, Hasvik, Mehamn, Vadsø og Vardø, økt fradrag på studiegjeld, økt skattefradrag, pilot for politiutdanning i Alta og etablering av et nasjonalt tilsynsråd for Kriminalomsorgen i Vadsø.

Det er noen av grepene vi har gjort og holder på med å gjennomføre for å øke Finnmarks attraktivitet for alt fra barnefamilier og alle arbeidstakere til næringsliv.

Gjennom gruvedrift, olje- og gassutvinning, oppdrett, fiske, reindrift og jordbruk skapes det enorme verdier i Finnmark. Norges suverent største fylke fortjener en langt kraftigere satsing fra det offentlige enn det vi har sett de siste tiårene.

Over hele Finnmark har vi enorme naturressurser. Naturressurser som finnmarkingene har vært gode på å drifte og forvalte.

Likevel ser vi en utvikling mot at stadig mer av naturressursene utvinnes av selskaper utenfra som gir stadig mindre tilbake til Finnmark. Hovedkontorene ligger andre steder, og på statistikken havner derfor verdiskapingen der.

Grunnrentebeskatningen fra oppdrettsnæringen gir heldigvis kommunene mer igjen til drift og utvikling av infrastruktur og tilbud i lokalmiljøa våre.

Fisk som blir fanget i vårt eget Barentshav, fryses til havs og sendes til utlandet for å bli videreforedlet og så tilbake til Norge for salg. Det gir ikke mening for oss i Finnmark, for Norge eller for kloden.

Derfor ønsker vi som bor i Finnmark, at vi skal få fisken til kaiene våre, og at den skal videreforedles i Finnmark. Derfor jobber jeg hardt med gode kolleger for at regjeringas kvotemelding skal bety en forskjell for Finnmark.

Widerøes nedleggelse av direkteruten mellom Vadsø og Tromsø er nok en påminnelse om at vi aldri kan hvile i kampen mot sentralisering.

Vi trenger opprusting av infrastrukturen vår, å utvikle flere helårsarbeidsplasser og å få mer lokalt eierskap innen alle næringer.

Derfor er det bra at vi er på full vei mot regjeringens mål om full bredbåndsdekning og at vi får rustet opp havnene våre i Kjøllefjord og Vardø.

Med en tung satsing på å produsere og videreforedle av de ressursene vi har, og med en regjering som fører en aktiv distriktspolitikk skal vi fremover med Finnmark.

Geir Adelsten Iversen

Stortingsrepresentant for

Finnmark fra Senterpartiet