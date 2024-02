Finnmark skal være et fylke som tør å satse på et godt kollektivtilbud for unge, som gjør fylket til et attraktivt sted å bo. På veiløse steder er fylkeskommunens båttilbud det eneste alternativet for å skape livskraftige samfunn.

Ditt bosted skal ikke være et uoverkommelig hinder for å møte familie og venner, eller for å delta aktivt i samfunnet. Derfor vil Finnmark Arbeiderparti jobbe for å utvikle kollektivtilbudet i hele fylket.

Fylkeskommunens ansvar for buss, båt og ferger er avgjørende for folks mulighet til å bo og leve i hele Finnmark. Finnmark Arbeiderparti vil jobbe for et helhetlig kollektivtilbud der tilbudene korresponderer, og at fylkeskommunens ansvar for kollektivtransport gjør det mulig å benytte seg av flyreiser, helsetjenester og skoletilbud i Finnmark.

Kollektivtransporten sørger for å frakte folk rundt i fylket, og er for avgjørende for å knytte sammen veiløse samfunn med storsamfunnet. I arbeidet med nye båt- og fergekontrakter skal Finnmark Arbeiderparti jobbe for at veiløse samfunn knyttes sammen med resten av fylket, og at båtrutetilbudet bidrar til å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner. Materiell, kapasitet og regularitet i nye båt- og fergekontrakter må bidra til et kollektivtilbud som gjør det mulig å skape arbeidsplasser og bo og leve i hele Finnmark.

Høye kollektivpriser kan gjøre hverdagen mer krevende for mange, spesielt for barn, unge og borteboende elever. Finnmark skal tørre å være et foregangsfylke når det kommer til samferdsel. Finnmark Arbeiderparti ønsker å gjennomføre et 2-årig prøveprosjekt med gratis kollektivtransport for alle under 20 år. Dette vil bidra til å gjøre Finnmark til et mer tilgjengelig og fremtidsrettet fylke, og gjøre det enklere å samarbeide på tvers av kommuner og regioner.

Finnmark Arbeiderparti vil:

Gjennomføre et 2-årig prøveprosjekt med gratis kollektivtransport for alle under 20 år

Ha et helhetlig kollektivtilbud som satser på framkommelighet og hensynet til næringsliv og lokalbefolkning

Arbeide for at bilførende hurtigbåt sidestilles med ferger i inntektssystemet

Utvikle båttilbudet i fylket for å skape gode bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Silje Vollan Nilsen

Aps medlem i

Samferdselsutvalget

Finnmark fylkeskommune