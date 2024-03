Der står hun smilende og forteller hvor stolt hun er av sykehusene i nord med sine ledere og sitt personale som gjør sitt beste for pasientene, styrelederen i Helse nord på kontoret sitt i Bodø/Tromsø/Oslo.

Jeg vet ikke hvor, men det er så ufattelig langt fra pasientene som det går an å komme. Helsearbeidere i verdensklasse, fint! Men hvem får nyte godt av de?

Hun vet ingenting om oss som må busse i 2,5-3 timer over fjellet for en halvtimes undersøkelse, for så å vente på bussen hjem igjen om ettermiddagen, hvis fjellet er åpent da. Heldigvis er jeg pensjonist snart, så da betyr ikke det så mye.

En av pasientene er altså meg og hvor har jeg blitt av i systemet? Jeg er oppriktig lei meg. På venteliste i åtte måneder for en skulderkirurgi som skulle vært gjort her i Alta 15. mars, men siden kirurgioperasjoner er lagt ned her er jeg nullstilt og i ny venteliste.

Gud vet når det blir. Hvordan henger det sammen med god ressursbruk og hensyn til pasienten?

Det samme med andre indremedisinske oppfølginger som skulle vært gjort for måneder siden, ingen vet når det blir.

Helse Nord og især Finnmarksykehuset har spilt fullstendig fallitt. Pasientene er bare et tall i et uendelig sluk av feilbrukte ressurser.

De kan rope så høyt de vil om dyktige folk og ambulanser som kanskje kommer, men riktig ressursbruk er de himmel langt borte fra og pasienten er i hvert fall ikke i fokus. I Finnmark må man være frisk for å være syk!

Nå skal jeg få legen min å henvise meg til Aleris.

John Erik Rakkenes, Alta