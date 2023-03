Gratulerer med dagen!

Debatt: – Hva hadde bestemor Astrid sagt hvis hun så at kvinner i den norske regjering og på Stortinget ikke lytter til kvinner fra Alta og Kautokeino sin rettmessige kvinnekamp for en fødeavdeling i hennes fødekommune Alta, Finnmark største by, spør Irene Ojala i Pasientfokus.