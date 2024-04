De eldre trenger et felles tilbud, der de kan møtes for samhold og en kaffe med andre likesinnede. Et felles lokale der de eldre kan møtes og ha flere muligheter for felles aktiviteter og eventuelle flere møterom for aktiviteter.

Da peker fortsatt Vertshuset Eldresenter seg ut som stede som burde vært tilrettelagt for alle eldre. Stedet heter jo Vertshuset Eldresenter. Vet ikke hvor mye det forrige Eldrerådet ble spurt om råd, når kommune bare tok Eldresentret til mottak?

Her ved sentret er det gode parkeringsmuligheter, stor festsal for møter, møterom og flere hobbyrom. De eldre som bor her ville fått en annen hverdag med besøk av andre eldre å snakke med. På nytt kunne de eldre i Vertshushagen også fått bruke sentret til det det er ment for.

Dette lar seg lett ordne om det er velvillighet i kommunen. I dag bruker Alta kommune de største lokalene til mottak for ukrainere. Det virker som det sjeldent eller aldri er mere en 3-8 beboere ved mottaket.

Eldrerådet ba for en tid siden kommunen se på mulighet for et samarbeid med Stiftelsen Betania, for å se på muligheter for leie av de 16 ledige plassene for eldre.

Nå registrerer undertegnede med glede, at kommunen selv ruster opp rommene i den ene etasjen i den gamle fløyen ved Eldresentret. Nok en gang er det bare rykter om at dette er for korttidsplasser for eldre. Nok en gang, ingen informasjon eller kontakt med Eldrerådet fra administrasjon.

Det kan jo nesten virke som kommunen har tatt signalene fra Eldrerådet, eller? Når skal kommunen ta Eldrerådet med på saker som gjelder for de eldre i vår kommune?

Nå vil det bli langt flere eldre ved Eldresentret en ved dagens mottak.

Da må det la seg gjøre å omorganisere lokalene til det beste for alle beboere og ikke minst for eldre i kommunen.

Kunne dette la seg gjøre i et samarbeid med Pensjonistforeninga å kunne drive en liten kafe i samarbeid med Alta kommune i hovedlokalene ved senteret?

Da ville alle eldre og pensjonister ha et eget lokale for sine aktiviteter.

Det ville ikke være noen problemer med å flytte mottaket til 1. etasje på baksiden av Vertshuset. I disse lokalene har de eldre inntatt alle sine måltider hele tiden mens Eldresentret har vært mottak.

De eldre skal leve og bo hele sitt liv her ved Eldresentret, mens de som kommer til mottaket bare er innom for noen uker til noen måneder.

Dessverre drømmer mange politiske parti om å bruke økonomiske ressurser og krefter på et Fontenehus i kommunen. Hvorfor ikke bruke Vertshuset Eldresenter til dette formålet, er nå mitt spørsmål? Her ligger jo bygget ferdig til bruk, kanskje noen strøk maling ville gjøre seg på bygget.

Derfor vil Eldrerådet nå ta tak i saken på neste møte i rådet den 15.april. Undertegnede og rådet tar gjerne imot råd og forslag om saken.

Svein Berg

Leder Eldrerådet

Kommunestyrerepresentant