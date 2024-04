Denne dagen vil jeg for alltid huske, ikke først og fremst for lårhalsbrudd, men for den fantastiske behandlingen jeg fikk av to dedikerte ambulansearbeidere fra ambulansen i Loppa.

Når man har pådradd seg lårhalsbrudd på glattisen, ønsker man først og fremst å få mindre vondt og ønsker i bli ivaretatt på en best mulig måte. Mine gutter på Loppa-ambulansen, som jeg heretter vil kalle dem, gjorde ikke bare jobben sin, de utførte en helsetjeneste som flere av oss kan ta lærdom av.

Veiene i Finnmark, spesielt fra Langfjordbotn til Øksfjord, var ikke de beste i vårløsningen og jeg kjente hver hump. Sjåføren kjørte så godt det lot seg gjøre.

Jeg hadde behov for utførende førstehjelp, også fordi jeg hadde ligget i ryggleie over flere timer, og da trenger man ekstra forpleining. Guttene mine bare brettet opp ermene og hjalp meg på en utmerket måte.

Det var imidlertid ikke enkelt å få sendt meg med båten til Hammerfest. Første forsøk på båtsending gikk i vasken, da jeg ikke ble stabilisert godt nok.

Dermed bar det opp på legevakta i Loppa for avansert innpakking, slik at turen til Hammerfest skulle la seg gjøre. Noen andre enn meg kan sikkert forklare denne avanserte innpakkingen jeg ble til del bedre enn meg.

Uansett, det fungerte på en utmerket måte. Jeg ble lagt i en avansert båre og turen forløp uten videre dikkedarier.

Jeg vet ikke om jeg har ord som vil være dekkende for den helsehjelpen ambulanse-guttene ga meg.

Takk.

Åshild Karlstrøm Rundhaug