I dag ble skattetallene rullet ut. Den viser at mange næringslivsaktører i Alta har gjort det sylskarpt, både når det gjelder øyeblikksbildet på inntektstoppen og det mer langsiktige byggverket som gjerne er å finne på på listene over formuer.

Både gründere og arvinger fra bygg- og anleggsbransjen, havbruk, IT, handel og tjenesteyting, innenfor eksempelvis juss og helse, kan notere seg for gode tall.

Så er det samtidig viktig å ha med seg at skattetallene ikke nødvendigvis gir et korrekt bilde. Det er nettoinntektene som kan leses av listene, der kapitalinntekter, renter og andre fradrag hører med.

Det betyr at listene må saumfares med sunn skepsis, både på grunn av utbytte, tilfeldigheter og kreative disponeringer kan være en del av virkeligheten. Andre ganger kan det være arv som gjør at uttellingen blir stor.

Sett fra medias ståsted, er en av de viktigste drivkreftene for størst mulig åpenhet, et ønske om å synliggjøre beskatning og bidragene til fellesskapet.

At ærlig og genuin innsats eller kompetanse betaler seg, er å regne som et stort pluss for lokalsamfunnet. Det er grunnleggende positivt at folk gjør det bra, det har store ringvirkninger.

Et trimmet næringsliv er ekstremt viktig for både vekst og velferd, spesielt når mange reinvesterer pengene lokalt. Vi har en rekke vitale bransjer der det utvises enorm stå-på-vilje – og det er ikke uten grunn at 15 altabedrifter var hjertelig tilstede på Dagens Næringslivs liste over gasellebedrifer, anført av Elvebakken Bygg der omsetningen har økt med nærmere 900 prosent de tre siste årene. Det kommer ikke av seg selv.

Samtidig finnes det et annet ordtak som kan balansere det meste innenfor en viss tidshorisont, nemlig at «Intet tre vokser inn i himmelen». Det er kanskje ment å være en påminnelse om at vi ikke tror at livet er en evig dans på roser, der innslagene av gullhår er konstant.

I en situasjon der uroen i verden skyller inn over hver minste krok på verden, kan premissene endres dramatisk. Konkurransen endres, tilgangen på arbeidskraft endres , kostnadene stiger, rentene tar av og markedet kneler.

I Alta har vi nylig opplevd avviklinger av to store entreprenører, som Jan tradisjonsrike Opgård AS som har en CV av de sjeldne. Denne uka gikk Tecto over ende.. Det rammer ansatte, det kan ramme kunder og underentreprenører som plutselig mister viktige marginer i sin daglige drift.

Det kan være så enkelt at oppdrag tørker inn, både i privat og offentlig sektor. Når boligmarkedet kneler får det konsekvenser, som at byggevarekjeden Maxbo nylig valgte å permittere 100 ansatte. Mange sliter, fra store kjeder til det minste snekkerfirma, så gjelder det å ha det positive sinnelaget og en buffer med seg videre i en tøff bransje.

Det er paradoksalt å saumfare de norske listene over nyslåtte milliardærer, samtidig som vi ser at flere sliter med renter, matpriser og dyrtid. Det gjør at vi mener det er behov for mer solidaritet og bedre fordeling i samfunnet, men det står slett ikke i motsats til lønnsomme bedrifter som skaper arbeidsplasser og bidrar med store skatteinntekter som kan finansiere velferdsstaten.