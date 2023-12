Svein Berg er leder i eldrerådet. Foto: Lill Vivian Hansen

Eldrerådet behandlet denne saken i sitt budsjettmøte. Her ba et enstemmig Eldrerådet Alta kommune bevare fotterapi-tilbudet ved Vertshushagen eldresenter til budsjettbehandlingen i kommunestyret.

Hvordan behandler Alta kommune tilbudene for å skape bedre trivsel for de eldre ved sentret?

I slutten av oktober søker dagens fotterapeut Alta kommune om å få beholde sitt lille kontor for fotterapi i 2024, uten å få svar.

Dette tar hun opp med meg 11.12.23. Dermed sender jeg samme dag e-post til Alta kommune. Der jeg spør hvorfor ikke kommunen svarer på denne søknaden fra fotterapeuten.

Alta kommune svarer på e-posten den 19.12.23. Her beklager dem at det ikke er gitt svar til søker, som pr. dato 20.12 enda ikke har fått svar.

Svaret til meg gir inntrykk av at det vurderes andre løsninger.

I dag har de eldre både i Vertshushagen og ved Eldresentret et godt tilbud på fotterapi. Det har kostet Alta kommune et lite rom til disposisjon. For et år siden prøvde kommunen å tvinge dagens fotterapeut å flytte til Alta omsorgssenter. Den gang fikk Frp stoppet Alta kommune.

Alta kommune har nå over år tatt fra de eldre ved Vertshuset mange sosiale tilbud som skaper trivsel. Men trivsel for de eldre er tydelig ikke så viktig for Alta kommune.

Heldigvis gjør de ansatte en kjempe jobb for å tilrettelegge å skape trivsel for de eldre ved Vertshuset.

Skal kommunen nå klare å ta det siste tilbudet fra de eldre ved Vertshuset?

Skal virkelig Alta kommune tvinge de eldre med taxi opp til Alta omsorgssenter for å få fotterapi i fremtiden.

Blir betenkt om kommunen takker nei, når dem får tilrettelagt et slikt tilbud på sølvfat fra dagens fotterapeut ved Vertshuset.

Svein Berg

Leder Alta eldreråd

