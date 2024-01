Nå som vi går inn i 2024, ønsker jeg å sende alle mine beste ønsker for et godt nytt år til kommunens innbyggere. Måtte det nye året bringe med seg mange positive opplevelser og muligheter for dere og deres kjære.

Jeg vil takke alle sammen som har jobbet og jobber hardt for å gjøre Kautokeino til et bedre sted å bo og arbeide i. La oss fortsette å jobbe sammen for å gjøre Kautokeino til et enda bedre sted å bo og arbeide i. Sammen skal vi løse utfordringer og utvikle Kautokeino for barna, ungdommen, voksne og for de eldre.

Jeg vil nevne to prosjekter, som vil ha stor betydning fremover, som kommunen er i gang med som har som mål å utvikle og effektivisere kommunen, skape bolyst og arbeidsplasser, gjøre Kautokeino mer robust og attraktiv i fremtiden.

Det ene er «Vi tar grep» som har som målsetting å sikre en sund og bærekraftig kommuneøkonomi i Kautokeino kommune i årene som kommer.

Det andre er omstillingsprogrammet som Ovddos jobber med for kommunen og som har to år igjen av prosjektperioden, Omstillingsprogrammet er bla allerede foran skjemaet om å skape nye arbeidsplasser og det skal vi være veldig glad og stolt av.

Dette er viktig prosjekter som vil bidra til at Kautokeino kommune blir enda bedre sted å bo og arbeide i som jeg har stor fokus på fremover.

Til tross for alle de utfordringer som har vært er jeg glad for det vi har oppnådd så langt, og jeg ser frem til å fortsette å jobbe sammen med alle sammen for å gjøre Kautokeino til et enda bedre sted å bo og arbeide i.

Med vennlig hilsen,

Ordfører Anders Samuelsen Buljo