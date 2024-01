Det er grusomt å tenke på at det må en rekke tragiske drapssaker til for at politikere og storsamfunnet skal pushe på for en lov som beskytter mennesker i livsfare. Vi er langt på overtid for å komme med effektive tiltak.

Starten på 2024 har blitt en ny og alvorlig påminnelse om at det haster med en voldsalarm som faktisk fungerer og som kan gi trygghet til de som blir truet og forfulgt, primært kvinner som opplever at partnere eller tidligere partnere er i stand til å gjøre alvor av sine trusler.

Etter vår mening er det opplagt at det er behov for en omvendt voldsalarm, der den potensielle gjerningsmannen skal ha ansvaret og byrden.

Vi er klare over at Stortinget på tampen av 2023 enstemmig vedtok nye regler som skal fremme bruk av omvendt voldsalarm, der påtalemyndighetene ikke trenger å få grønt lys i retten.

Det er en god plan, men det er ingen grunn til å vente til 1. juli for å komme i gang. Politiet og kriminalomsorgen trenger disse verktøyene så raskt som overholde mulig, slik starten på januar har vist oss. Her må kvinner i fare få hjelp umiddelbart.

I fjor var det kun 85 personer som ble idømt omvendt voldsalarm, samtidig som det var 15 partnerdrap i samme periode. Det betyr bare en ting; det er på høy tid å komme i gang. Gjennom flere tiår har det vært lovet tiltak for å stanse galskapen.

Allerede i 2008 ble det igangsatt et prøveprosjekt med omvendt voldsalarm, der overgriperen bærer en elektronisk fotlenke for å varsle om tilstedeværelse i nærheten av et potensielt offer.

Det betyr naturligvis ikke at teknologi skal være hele svaret på problemet. Forebygging og politiets tilstedeværelse er en del av jobben, men alle tenkelige tiltak må på plass, etter så lang tid i tenkeboksen.

Det er ingen grunn til å tvile på at en mer effektiv alarm må på plass raskt, slik at det er mulig å kontrollere at besøksforbudet overholdes innenfor oppgitt område. Reaksjonsevnen må også være på et nivå som gjør at voldsofre kan kjenne på trygghet.

Det har vist seg at tiltaket hjelper i flere saker, ikke bare de mest alvorlige. Samfunnet kan ikke leve med volden og drapene – og heller ikke at så mange mennesker må leve i uverdig redsel.