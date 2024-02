I forbindelse med fylkesårsmøte i Finnmark FrP kommende helg, har Alta FrP fremmet flere politiske resolusjoner. Noen av sakene Alta FrP skal kjempe for, det er en oppbygging av Forsvaret i nord, hvor man må se på Alta kommune som en del av den totale forsvarsberedskapen.

Ett konkret forslag er å bygge landtilgang/Natokai i Alta, slik at Forsvaret og allierte enkelt og trygt ta i land sitt materiell under øvelser og situasjoner som sier de trenger det.

Man ønsker også å starte en utredning for nordkalottbanen, som må ses i totalberedskapen for nord og Vest-Finnmark. Hvor man ønsker å utrede og bygge jernbanen fra Finland og Sverige, til både Kirkenes, Alta og Skibotn, slik at både næringslivet, men også Forsvaret, skal kunne bruke denne jernbanen for utvikling og sikkerheten for befolkningen.

I den sammenheng ber vi også Finnmark FrP om å fremskynde prosjektet med rassikring av E45 Kløfta og se på muligheten for å samkjøre utbedring av E45 Eiby.

Alta FrP har fremmet mange flere resolusjoner, hvor man ber om et fritak av nynorsk i skoleverket i Finnmark, opptakskrav til ambulansefag og hvor man vil stille krav til to faglærte i ambulansetjenesten og responstid til ambulansetjenesten.

Emil Andre Taftø

Thorstensen

Leder Alta FrP