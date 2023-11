Til nyttår er det to år siden driften ved Furuly sykehjem ble avviklet. Med det var en mer enn 40 år lang epoke med Furuly som sykehjem over – en historie som imidlertid startet allerede for 86 år siden, da Alma Halse etablerte Betania Alta.

Jeg tror de aller fleste i Alta vet hva Alma Halse og den ideelle stiftelsen Betania har betydd for lokalsamfunnet her – helt fra starten i 1937 med opprettelsen av et barnehjem – til de senere års drift med sykehjem, psykiatrisk dagsenter og bemannede bo-prosjekter, utleie av omsorgsboliger og trygdeboliger til eldre og mennesker med rusproblemer og/eller psykiske lidelser, samt barnehagedrift og frivillighetsarbeid, som Møteplassen, Hjerterom og nå sist; Alta Matstasjon.

Selv ble jeg godt kjent med Furuly i løpet av min nesten ti år lange «praksis» som pårørende i årene 2004 til 2014, der begge mine foreldre hadde sitt hjem de siste årene av sitt liv. Gjennom mine så å si daglige besøk der sammen med min samboer opplevde jeg et flott sykehjem i naturskjønne omgivelser; et stort og rolig uteområde med en asfaltert gangsti tilrettelagt for rullestolbrukere, en fantastisk flott utsikt over Bossekop og Altafjorden – og med helt fantastiske ansatte. For øvrig en svært meningsfylt og lærerik «praksisperiode», får jeg tilføye…

Beslutningen om nedleggelsen kom derfor svært overraskende og var nok en trist dag for veldig mange i Alta.

«Nå får vi bare inderlig håpe at man sammen med engasjerte politikere klarer å finne alternative løsninger for bygget og fortsette utviklingen av driften med nye tjenesteområder, til beste for lokalsamfunnet – i Alma Halses ånd og god Betania-tradisjon. Så kanskje en dag…», skrev jeg forhåpningsfullt i et avisinnlegg, da nyheten kom i begynnelsen av september 2021.

Etter nedleggelsen har en stor del av bygningsmassen på Furuly stått tom. Men så; torsdag i forrige uke kom altså nyheten om at Betania Alta ønsker å etablere et eldrekollektiv på Furuly. Tanken deres er at eldre som er for friske til å bo på sykehjem eller i omsorgsbolig, kan få leie leiligheter med felles kjøkken og «storstue».

Ensomhet er som kjent et stort helseproblem for mange eldre, men om man klarer å få realisert disse planene tror jeg det kan bli et fantastisk flott tilbud for folk som kan finne glede og trygghet i å bo i et sosialt fellesskap sammen med andre, fremfor å bo alene i en stor enebolig.

Hatten av for dette flotte initiativet fra stiftelsen Betania! Jeg får bare gjenta meg selv fra to år tilbake: La oss håpe at også engasjerte politikere i Alta kommune ser verdien av dette i et folkehelseperspektiv, i et samfunn med stadig flere eldre.

Magnar Leinan