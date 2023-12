Denne uka er det mange som har stilt meg spørsmålet: Hvordan har du det egentlig på Stortinget. Tja, skal jeg si det som det er? Eller skal jeg pynte brura?

I dag skal jeg si det litt som det er. Men ikke helt - for noe må jeg gjømme til boka mi. Men saken er den at stortingspolitikere fra ulike partier nå akker og uffer seg over situasjonen i Helse Nord.

Jeg lurer veldig på hvorfor har de ikke gjort noe tidligere? For du som jeg vet jo hvordan vi sammen har kjempet i over seks år på å vekke stortingspolitikere i den viktigste saken for Finnmark og Nord-Norge - kampen for likeverdige sykehustjenester, fødeavdeling og geriatri til folk som er på sitt mest sårbare.

Vi i Pasientfokus har jobbet aktivt rundt temaet «Negative konsekvenser av sykehusstruktur i Vest-Finnmark» siden 2017. Du har gått i tog, jeg har gått i tog. 1/3 av Altas befolkning, med støtte fra Kautokeino har gått i tog. Ja, over 7000 mennesker i Alta gikk i tog for konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark 26. august 2017.

Jeg regner med at flere som leser dette husker sommeren 2017?

Det var sommeren jeg inviterte folk fra ulike samfunnslag i Alta og Kautokeino til å delta i en analog postkortaksjon. Målet var å sende tusenvis av postkort til nyvalgte stortingspolitikere og til regjeringen. Målet var å si i fra at det måtte gjennomføres en uhildet konsekvensutredning av sykehusstrukturen i Vest-Finnmark FØR beslutningen om å bygge nytt sykehus i Vest-Finnmark ble vedtatt. Det var da Postkortkvinner ble etablert.

Fra 2017 til høsten 2020 var Pasientfokus på over 70 møter med ulike partier på Stortinget! Vi har snakket med de alle: Bollestad i Krf, Høie i Høyre, Kjerkol i Ap, Statsminister Erna Solberg, Aps partileder Jonas Gahr Støre, politikere i Venstre, Frp, Rødt, SV, Mdg, SP. Vi hadde ikke bare ett møte med de ulike partiene, men flere.

I tillegg snakket vi med Helse Nord, politikere fra ulike partier i Alta, I Finnmark - vi ble utskjelt i media i Finnmark og tiet ihjel i riksmedia. Høsten 2020 kjørte jeg 4500 kilometer med respaktexbord, rørstoler og telt fra Bodø - Alta - Oslo med retur igjen. Unn Hariet Vekve, Rita Strøm og jeg jobbet fra 0700 om morgenen til seine kvelder på Eidsvoll Plass utenfor Stortinget. ALLE partier kom, men ikke riksmedia. For folkets problemer i Hels Nord og Finnmarkssykehusets ansvarsområde hadde «ingen nasjonal interesse».

Som om ikke det er nok: Velgere i Alta og Kautokeino utfordret Pasientfokus til å stille liste til stortingsvalget i 2021. Det førte til at Pasientfokus ble Finnmark 3. største "parti." Samtlige partier i Finnmark tapte så det sang til Pasientfokus - og jeg har vært Stortingsrepresentant for Pasientfokus Finnmark i 2,5 år - direkte valgt av folket - UTEN at partiene på Stortinget har vært interessert i deg - overhode. DET selv om jeg sa i min første, av over 80 politiske, taler på Stortinget at at Pasientfokus og jeg har lånt velgere fra samtlige partier på Stortinget så det sang høsten 2021 - hvorpå jeg utfordret alle partier til å hente sine velgere tilbake.

Gode folk. Hvem har betalt for arbeidet vi i Postkortaksjonen og senere Pasientfokus har gjort? Jo, du har betalt, naboen din, bestemødre, bestefedre, áhkku ja áddjá - har vippset, gjennomført lotteri - og dere har gjort det fordi politikere på Stortinget ikke lyttet til deg og dine - i det hele tatt! I tillegg har det vært en kamp å få politikere i Alta i tale - så klar må jeg være i dag.

Før behandlingen av Nasjonal helse- og sykehusplan ble gjennomført i mai 2020 - spleiset dere på en dobbeltsidig annonse som vi hadde i Aftenposten. Fra jeg spurte om vi skulle ha annonsen til den var produsert etter få timer hadde dere vippset 37 000 kroner! Allikevel stemte flertallet MOT fødeavdeling til Alta. H, Sv, R, Ap, Krf, V stemte mot, mens SP og Frp stemte for. Jeg vet det, jeg var der og jeg kjente på avmakten - er det mulig at kvinners rettigheter i Finnmark største by Alta, med flest fødende i hele Nord-Norge relativt sett ikke blir hørt? Hvorfor er det ingen på Stortinget som snakker om Kautokeino? Hvorfor er det slik at Kautokeino ikke en gang får være med i Vest-Finnmark rådet? Som noen av dere skjønner så er jeg litt irritert i dag.

Det betyr godt folk: ALLE partier på Stortinget vet hvorfor Pasientfokus og jeg er på Stortinget - ALLE partier har lukket øynene for dere velgeres budskap. HUSK: Partier som nå akker og uffer seg over situasjonen i Finnmarkssykehuset og Helse Nord har blitt informert om økonomien i Helse Nord og deres vei mot konkurs - helt siden høsten 2017. Det kan dokumenteres i bilder og tekst. Det kan også dokumenteres at partiene ikke har lyttet.

Så hva skjer? I dag, når Helseforetaket Helse Nord og Finnmarkssykehuset med overbetalte ledere som har ødelagt sitt rykte før de ankom Nord-Norge (Hvor skulle de ellers har reist med slikt frynsete rykter) blir DU som pasient, pårørende eller ansatt oversett. Men du er ikke alene om å bli oversett. Pasientfokus sin representant blir tiet ihjel på Stortinget og i media.

Nå bygges det opp til valgkamp i 2025 - og du «må ikke innbille deg at mitt parti lar oss skremme av deg og Pasientfokus». Politikeren så på meg med iskaldt blikk - og sa videre «du skal ha for engasjementet ditt, men du kommer ingen vei her i Oslo for her er det partidemokratiet som gjelder». Mitt svar var enkelt: «Jeg har lite sans for partidemokratiet. Mine velgere representerer folkedemokratiet - og det er fremtidens demokrati - også her på Stortinget».

Politikere fra ulike partier på Stortinget kan gjøre det enkelt for seg selv. De kan jobbe etter følgende tema: «Hvordan bli kvitt Ojala». Jeg blir ikke fornærmet - for skal de bli kvitt Ojala må de forstå at for at det skal bo folk i Finnmark må de sørge for tidsriktige fødetilbud i Alta, dagkirurgi i Alta, Fødeavdeling i Kirkenes - fødeavdeling i Hammerfest etter det befolkningsgrunnlaget som er naturlig - og alle i Finnmark må få tidsriktige reiser med pasientreiser når de skal til undersøkelser. Og ikke minst at hjerte-, hjerne og lungesyke alltid sendes til riktig behandlingssted - og aldri sendes omveien til lokalsykehus som påfører folk tidstap og prognosetap. Med det resultatet at folk blir arbeidsføre og ikke ender opp som uføretrygdede med statslønn. Du ser forskjellen ikke sant?

Som vanlig har Helse Nord og Finnmarkssykehuset køddet til jula for oss alle, med sine planer som er stikk i strid med dagens regjerings Hurdalsplattform. Når skal regjeringen våkne? Ja, ikke vet jeg. Men det må bli snart - hvis de i det hele tatt skal ha en sjanse på å blir respektert ved neste valg.

Irene Ojala, Pasientfokus

Stortingsrepresentant, Finnmark

Medlem av Helse- og omsorgskomiteen