Den Norske kirke har vært et samlingspunkt for sorg og glede, og kirken vår har samlet oss til et felleskap som har gitt trøst, og styrket samhold.

Menneskenes uforklarlige dragning mot den udefinerbare kraft som mange definerer som gudommelig, har ført til et utall av religioner og gudebilder. Forskjeller i kulturer og livsforhold, sammen med en rekke kjente og ukjente faktorer, har ført til at disse gudebilder og religioner har utviklet seg forskjellig.

Mange har benyttet denne dragningen mot ukjente krefter, og menneskenes frykt for det ukjente, til å skaffe seg makt og posisjoner og personlig rikdom. Mange myter og trusler er framsatt, for å få medmennesker til å underkaste seg, og bli bidragsytere til deres målsetninger.

Forskjellene i gudebildene og religionene har ført til kriger og konflikter, fordi opphavspersonene (oftest menn), har ønsket å beholde den makten og posisjonen som de hadde skaffet seg. Deres makt posisjon og tilhengerskarer, var avhengig av at deres gud, og gudebilde, ble vurdert som det eneste riktige!

Kristendommen i Norge ble innført med tvang og trusler, og har som så mange andre religioner, en «mørk» fortid. Mange religionsledere klamrer seg til sine privilegier ved hjelp av trusselbilder og undertrykkende samfunnsformer. De viser liten vilje til nødvendig tilpasning til egen samfunnsstruktur.

Dersom alle kulturer og religioner har sine egne guder, og er overbevist om at deres «gudsversjon» er den eneste riktige, forstår man at noen må ta feil.

Muslimene har over to milliarder tilhengere og mange andre religioner har flere hundre millioner tilhengere, og det fins utallige trosretninger. Hvordan kan man da vite hva som er den eneste riktige?

Mange har opplevd og følt sakrale opplevelse i buddhistiske templer, synagoger eller moskeer og kirker for ulike trosretninger, uavhengig av egen religiøs tilhørighet. Mange føler at naturen er deres viktigste katedral, hvor de kan føle en opplevelse av indre fred og harmoni.

Mennesker med forskjellig religiøs bakgrunn har opplevd nær døden opplevelser, der de har opplevd den samme uendelig følelsen av lykke, glede og kjærlighet. De var alle omgitt av et uforklarlig lys, og opplevelsen var ikke påvirket av deres religions - tilhørighet.

Kan det «gudommelige», som menneskene søker etter, ha den samme bakgrunnen i alle religioner?

En kraft som kan skape en uendelig følelse av lykke og kjærlighet må være basert på likhet og rettferdighet. Dersom veien til et eventuelt evig liv skal være avhengig av hvor du er født, og manipulerende informasjon fra tilfeldige religioner, vil muligheten for likhet og rettferdighet for alle, være fraværende!

Det er umulig å avgjøre hvilken religion som er den riktige. Vi må vise toleranse og forståelse for alle religioner, slik vår kultur har valgt å gjøre, gjennom loven om religionsfrihet.

Det er mulig å leve fredelig sammen og aksepter de kulturelle forskjellene som preger religionene, for kjærlighet og toleranse er grunnleggende elementer i de fleste religioner.

Bjørn S. Odden