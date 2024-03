En gruppe fra Sametinget med NSR i spissen lanserer et initiativ for å reparere sjøsamisk kultur og språk. I den forbindelse lanserer de egne fiskekvoter til sjøsamene, eget sjøsamisk næringsfond, satsing på samisk språkopplæring og samiske institusjoner. Jeg regner med at de mener at Sametinget skal administrere og beslutte om disse ordningene.

Det sies ikke noe om hvordan de skal finne og definere disse sjøsamene. Finnes det en egen sjøsamisk kultur som skiller seg ut fra kvener, finner og nordmenn og som bebor de samme områdene. En liten familiehistorie kan illustrere problemstillingen. Min far var på fiske i Lofoten på 1920 tallet. De lå i siden med en møring, dialekten på vår hjemplass har sterkt innslag av tonefallet til møringer og mannskapet på møringsbåten spurte hvordan han hadde rotet seg med de finnan. Finnan, svarte far, det er jo onkelen min. Skipperen var bror til bestemor som snakket samisk i sin oppvekst.

Det fantes ikke forskjell på noen av de som bodde på hjemplassen min, verken de som var av samisk avstamning, kvensk eller norsk. De hadde samme arbeid, samme klær, samme mat og samme religion. Skal NSR nå definere en egen gruppe av sjøsamer som skal ha eksklusive rettigheter, vil de igjen gjøre en ny urett mot den multikulturelle befolkning som har bebodd kyst og fjordstrøkene fylket. Bare tenk deg små plasser bebodd av folk med samisk, kvensk og norsk herkomst der en eller to av dem blir definert som sjøsamer og skal ha eksklusive rettigheter. Det høres ikke ut som forsoning og fredelig sameksistens. Nei reformer må gjelde alle som bor i disse geografiske områdene.

En annen problemstilling som NSR med en gang kan ta tak i er reindriftslovens overgrep mot denne befolkningen. Det må bli slik at reindriften søker tillatelse til å benytte eiendommene til lokalbefolkningen til beite, ikke omvendt. Folk som bor i kyst og fjordstrøkene må få benytte sine eiendommer som de har eid i generasjoner uten at de blir fratatt sine rettigheter av en yrkesgruppe. (noen kaller det å bli fratatt sine menneskerettigheter) Det kan ikke være slik at enkelte kommer til sine boliger og plutselig finner et reingjerde tvers over jorda, som stenger dem ute fra både vedskogen og blåbærmarka si.

Dersom reindriften søker beboerne om beitemark, vil de fleste ønske dem velkommen. Det er i dag store frie beiteområder på småstedene og lite husdyr. De utsultede reinsdyrene fra vinterbeitene vil finne nok mat og vende tilbake til vidda med god opplagsnæring under skinnet. Et slikt tiltak ville virkelig satt fart på forsoningen og en vil slippe et langvarig og dyrt reparasjonsarbeid.

Ole Simonsen