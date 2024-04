I midten av uka fikk jeg flere telefoner fra ansatte ved Finnmarkssykehuset. De sa at ambuleringen fra Hammerfest sykehus til Alta skulle avsluttes. I dag bekreftes dette i en sak i Altaposten. Finnmarkssykehuset bekrefter overfor Altaposten at ambuleringen til Klinikk Alta nå avvikles og erstattes av såkalt Helserom.

Å være på Stortinget er som å slåss med vindmøller. Vi i Alta og Kautokeino er ikke interessant. Kirkenes tåles så vidt og Tana og Karasjok kan ligge for hugg.

Dagens regjering, Arbeiderpartiet og Sp, opptrer som guillotin. De tenker mekanisk uten evne til å se annet enn kroner og ører i nåtiden, uten forståelse for fremtidens utfordringer både når det gjelder totalberedskap, totalforsvar, urolig tider, klimakriser og det utvidede ansvar for vårt naboland Finland som har krav på bistand fra Norge gjennom NATO-alliansen. Det er, for å si det helt direkte, som om helseforetaket Finnmarkssykehuset med støtte fra regjeringen kan høgg hauet av totalberedskapen og skjit i folket.

MEN - og dette er alvorlig: For Arbeiderpartiet og SP er ikke alene: De siste fire år Erna Solberg styrte regjeringskontorene, 2017 - 2021, skjedde følgende:

Høyre og Frp utvidet regjeringen til å inkludere Venstre. Det skjedde i januar 2018. I 2019 ble også KrF inkludert i regjeringen. Til en regjering hører det en regjeringsplattform.

Regjeringsplattformene fra Jeløya 2018, da Venstre sluttet seg til, og Granavolden 2019, da KrF sluttet seg til var sentrale og sa begge:

«Det skal gjennomføres en prosess med kommunene i Vest-Finnmark om å bygge ut spesialist- helsetjeneste-tilbudet på klinikk Alta, slik at befolkningen ( i Alta, min anmerkning) får dekket en vesentlig større del av behovet for sykehustjenester der (I Alta ).»

- Helseministeren Bent Høie slengte på følgende etter få dager:

« .... fødeavdelingen i Hammerfest skal ikke være en del av prosessen.» Her kunne partiene Venstre og Frp vist at de var pasientvennlig og ikke kun styringskåte – de kunne ha stått ved sine løfter til velgere i Alta – det gjorde de ikke. Du kan jo spørre hvorfor.

Ved stortingsvalget i 2021 stemte dere Pasientfokus inn på Stortinget. Men samtidig ble det regjeringsskifte. Arbeiderparti og Senterpartiet skulle bli – En regjering for vanlige folk... sa dem.... med støtte fra SV.

Den nye regjeringen fikk sin egen plattform: Hurdalsplattformen. På side 61 kan vi lese at regjeringen skal: «.. Følge opp prosessen for å videreutvikle spesialisthelsetjenester ved Klinikk Alta.»

Så hva ble resultatet? Ble det bedre med Arbeiderpartiet og Senterpartiet med støtte fra SV?

For oss ble det kaos: For helseminister Ingvild Kjerkol fikk styre uten å ta hensyn regjeringsplattformen. Høsten 2022 gav Kjerkol et oppdrag til Helse Nord om å utrede funksjons- og oppgavedeling i og mellom sykehus i Nord Norge.

Og etter at Kjerkol fikk styringa over helsedepartementet ble det kun spetakkel – selv om hun selv sier at hun «gjorde så godt hun kunne.» Dagens regjering med Helseforetaket Helse Nord og Finnmarkssykehuset har ødelagt tryggheten til befolkningen i Finnmark og særlig for befolkningen i Alta og Kautokeino med våre distrikter. MEN – Kirkenes, Tana og Karasjok kan fort bli skadelidende – mer enn de aner. Den erfaringen har jeg fått nede på Stortinget.

Så hva står vi igjen med? Samtlige partier som har styrt i regjering siden 2005 har motarbeidet Alta og Kautokeino. Store ord – er blitt til brutte løfte og manglende politisk gjennomføringsevne og vilje. I statsbudsjettet for 2024 fikk vi 25 millioner kroner til klinikk Alta – ikke fordi regjeringen ville det – men fordi Pasientfokus presset det fram gjennom lakseskatten. Penger til Kirkenes ble det også.

Jeg har vært på Stortinget i snart tre år – og jeg er ikke imponert over partidemokratiet – for der er det jakta på makt som råder – ikke fornuften.

Jeg hører i Alta at jeg ikke får gjort noe på Stortinget. I enkelte miljøer blir jeg gjort narr av. Til det er å si: Arbeiderpartiet har 48 mandater på Stortinget. Høyre, 36. Fremskrittspartiet, 21. Senterpartiet, 28. Sosialistisk Venstreparti, 13. Venstre, 8. Kristelig Folkeparti, 3. Miljøpartiet De Grønne, 3. Rødt, 8.

Hva har disse partiene gjort for helsetilbudet i Alta? Hva har det hjulpet deg å stemme på dem? Ingenting – når det går til helse. Nå står kanskje fødestua i Alta for tur – og hva gjør vi da?

Og jeg sier som en viss herremann: Æ e forbanna. Men hjelper det? Nei, det tapper for energi. Pasientfokus på Stortinget vil om kort tid sende en bekymringsmelding til Riksrevisjonen – og så tar vi saken videre til relevante organer. Helseforetaksloven gir helseforetakene autonomi. Det vil si selvstyre. Men kan helseforetakenes «selvstyre» gå på bekostning av pasientenes menneskrettigheter? Det enkle svaret er NEI.

Helseforetaket ledes av en «sykehusdødare» som ble støttet av sparket helseminister fra Arbeiderpartiet. Skal vi akseptere slik behandling fra direktører som aldri stilles til ansvar for sin manglende empati med syke folk. Det enkle svaret er også her NEI.

Men det er Helseforetaksmodellen og helseministere som faktisk er hovedproblemet. Og DET må vi gjøre noe med.

Irene Ojala

Stortingsrepresentant

Pasientfokus Finnmark