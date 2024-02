I en tid hvor Finnmark står overfor enorme utfordringer, ikke minst med å sikre at det er en stabil bosetting i ulike deler av Finnmark i framtiden, minner «ørnen» i det politiske landskapet i Finnmark som en spurv.

Ledelsen i Finnmark Ap framstår da også som temmelig fraværende i viktige spørsmål for finnmarkingene, som utfordringene i forbindelse med helse og energi.

Er det noen som har hørt noe fra lederen i Finnmark Ap, Kristina Hansen, i debattene om helsetilbud? Eller er det kommet synspunkter fra Finnmark Ap på hvorfor Finnmark har blitt regjeringens koloni, hvor ressursene kan hentes ut i ekspressfart?

Forklaringen kan rett og slett være at sentrale Ap-politikere fra Finnmark akkurat nå er den av den rikspolitiske arena og velger stummende lojalitet?

Marianne Sivertsen Næss har en sentral posisjon Ap sentralt som leder i energikomiteen, her sammen med energiminister Terje Aasland. Foto: Olje og energidepartementet

Finnmark som råvarebase

Nå skal de tilføyes at Ap slett ikke er alene. Høyre og Ap har vekselvis i regjeringsposisjon og som opposisjonskraft, gjort det til en samstemt øvelse å bruke Finnmark som råvarebase.

Vi registrerer også denne uka at Høyres statsministerkandidat, på besøk i Hammerfest, bagatelliserte den lokale skepsisen mot elektrifisering av Melkøya. Til tross for at meningsmålinger viser at 70 prosent er skeptisk, sier Solberg til iFinnmark at man ikke skal forledes av aktivister.

Jonas og Erna har i fellesskap satt Finnmark i revers. Først tok de fisken fra kystbefolkningen og ga den til storkapitalen, deretter lot de Equinor og oljeselskapene hente opp oljen utenfor kysten og sende den som bøyelast sørover, med sparsomme ringvirkninger for Finnmark som helhet.

Så fikk Equinor grønt lys fra Ap til å ta for seg av strømressursene, som alle trodde skulle gi grunnlaget for en grønn industrisatsing og nye etableringer som kunne stabilisere og helst øke folketallet.

Når alle trodde at marerittet i politiske vedtak fra sør hadde nådd et klimaks, er det likevel ikke slutt med negative overraskelser fra Jonas Gahr Støre. Med fare for fraflytting og negativ bolyst åpnes det nå i regjeringskontorene for å gi multinasjonale selskap grønt lys for å bygge ned uberørt, eller høyt skattet finnmarksnatur med vindmøller.

Finnmarksloven på spill?

Loven som ga finnmarkingene kollektiv eiendomsrett til land og vann skal skrotes. Signalene er tydelig fra øverste politiske hold på at Staten går inn og eksproprierer grunnen fra Finnmarkseiendommen. Dette for å gi multinasjonal storkapital fritt spillerom, slik at de kan bygge ned finnmarksnaturen og ta med seg verdiskapningen ut av Finnmark.

Konsekvensene av elektrifiseringen av Melkøya med strøm fra land kommer nå fram i analyser fra European Green Table (EGT). De spår strømpris på fem til seks kroner/kWh i vintermånedene i Troms og Finnmark spås å bli et resultat.

En snittpris på 14 kroner/kWh i 2030 dersom regjeringens lovnad om ny kraft ikke slår til, vil være resultatet for finnmarkingene, skal vi tro analysene. Det er i hvert fall ikke imøtegått med særlig «kraft» fra annen ekspertise.

Så langt har energidepartementet verken klart, eller forsøkt å avvise analysene. Samtidig kan det mistenkes at NVE har fått beskjed fra «noen» om at fagmyndigheten heller ikke får lov å ettergå spådommen om økt strømpris, kanskje fordi departementet forstår at EGT har truffet godt med sine analyser. NVE sier til Altaposten at de ikke har tid å faktasjekke analysene til EGT.

På fanget til Jonas

Hva er reaksjonen hos Finnmark Ap, den politiske ørnen? Leder Kristina Hansen sitter nær Jonas Gahr Støre som en del av regjeringsapparatet. I Nytt på Nytt på NRK hadde for en tid tilbake en humoristisk gjennomgangssak uke etter uke:

Hvor var Schjøtt´n? Finnmarkingen tett på regjeringen ble etterlyst uke etter uke, men ifølge humorprogrammet var han sjelden hørt eller sett.

Nå er det ikke like lett å få folk til å trekke på smilebåndet når vi etterlyser lederen av Finnmark Ap, Kristina Hansen. Hun synes å være lojalitetsforankret i Oslo i kraft av å være statssekretær. Finnmark Ap er i alle fall ikke en del av debattene folk i Finnmark er svært opptatt av.

FAP og sykehusbyen

Det er sterke følelser og kraftige reaksjoner på forslag om helsekutt i regi av helseforetaket i forbindelse med funksjons- og oppgavedelingen. Ikke bare for tredelen av innbyggere i Alta og Kautokeino, men over hele Finnmark. Her er det øredøvende stillhet, bortsett fra et leserinnlegg fra Hansen og tre kolleger i november, som advarte mot kutt i Finnmark.

Klinikk Alta hadde imidlertid fortjent et helt annet trykk fra «ørnen» etter råkjøret fra Finnmarkssykehuset i snart to måneder.

Lykken er jo at Finnmark har en finnmarking i en av Stortingets viktigste posisjoner, Marianne Sivertsen Næss, som leder av energi og miljøkomiteen. Hun kan fronte Finnmarks interesser når Finnmark Ap glimrer med sitt fravær.

Som tidligere ordfører i sykehusbyen Hammerfest forventer mange at hun skulle ut med klare budskap om Finnmarkssykehusets økonomiske katastrofe. Økonomien skal reddes ved nedbygging av helsetjenester, styrt av en sterk direktør som ikke respekterer politiske beslutninger, verken fra Stortinget eller regjering.

Det siste vi hørte fra kvinnen som har blitt plukket ut av Jonas og energiminisiter Terje Aasland for å berede grunnen for elektrifiseringen av Melkøya, er imidlertid ikke hvor hun og Finnmark Ap står i helsesaken.

Tvert om er det et leserinnlegg med tema om å sikre naturmangfoldet og stoppe nedbygging av natur. Dette må i beste fall være dobbeltkommunikasjon.

Sivertsen Næss har, slik jeg ser det, vært den fremste talspersonen fra Finnmark på å bygge ned finnmarksnaturen med flere kontroversielle vindparker for å oppfylle Melkøya-vedtaket.

Klokelig nok har hun som styremedlem i Finnmark Ap vært fullstendig taus om analysene om framtidige strømpriser, som ifløge ETG-analyser, kan nå smått utrolige 52 kr/kWh på maksimalt timesnivå. I det minste kunne vi fått en beroligende motstemme fra Sivertsen Næss og regjeringspartiet.

Ofres Sjåstad i maktkamp?

Det er i gang en formidabel maktkamp i Finnmark Ap som kan få et klimaks på årsmøtet 6. og 7. april. Da skal nytt styre velges. Kristina Hansen har allerede fått klar melding om at fylkespartiet vil ha en leder uten binding til Youngstorget og Oslo – og Hansen har meldt at hun ikke stiller til gjenvalg. Spørsmålet er om Marianne Sivertsen Næss vil eller får lov å fortsette i styret med samme innvendinger.

Like viktig er det hvem som skal inn i nominasjonskomiteen, og hvem som skal lede den. Det kan bli avgjørende for stortingslista som skal være klar utpå høsten.

Det blir fra flere advart mot at Runar Sjåstad blir forsøkt presset ut fra topplassen i Ap-nominasjonen, for å gi rom til Marianne Sivertsen Næss, som har sterk posisjon i Ap sentralt.

Årsaken kan være at Sjåstad er en tydelig motstander av det som ble regjeringens Melkøya-vedtak. Da hjelper det lite at Sjåstad er en respektert og kunnskapsorientert energipolitiker.

Årskonferansen til Finnmark Ap, våren 2023. Leder i Alta Ap, Bente Haug, i samtaler med Sigurd Rafaelsen. Sistnevnte er favoritt til å bli toppduo for Ap i Finnmark sammen med Marianne Sivertsen Næss. Foto: Jarle Mjøen

Talentfulle Sigurd Rafaelsen passer perfekt inn som nummer 2. Som ordfører i Lebesby er det lett å forstå at kraftpakken og vindkraft er velkommen, men det er beleilig i forhold til Melkøya-vedtaket og vindkraftutbygging i Øst-Finnmark.

Vi lar oss imidlertid forundre over at heller ikke helsesaker skaper det helt store engasjementet i Finnmark. Mest akutt i debatten i Finnmark i dag er nedbyggingen av det psykiatriske tilbudet i Tana, rusbehandling i Alta og dagkirurgien i Alta.

Politikerne i Alta raser, fysioterapeutene og Finnmark legeforeningen er i harnisk, mens alle som ønsker oppbygging av private tilbud jubler. SV-leder Kirsti Bergstø tok denne uka et betimelig oppgjør med dette i NRK.

Men Finnmark Ap har tilsynelatende ikke fått tillatelse hos Jonas Gahr Støre til å mene noe. Taushet er gull i Finnmark Ap, enten det er nedbygging av helsetilbud eller faren for spinnville strømpriser.

Jarle Mjøen

Politisk redaktør

Mediehuset Altaposten