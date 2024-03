Finnmarksløpet forblir en årviss folkefest på sin ferd fra Alta og ut i et smellvakkert fylke, drevet fram av 1000 topptrente hunder, over 100 hardhauser og 600 frivillige.

Det er fortsatt vinterens vakreste eventyr, men når vi føler et visst antiklimaks etter årets løp, handler det verken om fravær av prestasjoner eller eksotisk magi.

Derimot har vi fortsatt med oss skuffelsen etter at Finnmarksløpet ble skviset av rikspolitikerne på minst gunstige tidspunkt.

Etter årene med korona hadde Finnmarksløpet trengt modernisering, nytenkning og muligheten til et felles løft mot nye mål, men i stedet sitter man igjen med en skuffelse over politikere som ikke er til å stole på. Viktige kroner til videreutvikling var også forduftet i statsbudsjettet for 2024.

Forutsigbarheten forsvant for arrangørene som må kjenne på at de økonomiske musklene mattes ned.

De som er dedikerte følgere av hundesport og Finnmarksløpet får nok sin dose på digitale flater, men NRKs kutt av egne kveldssendinger er ikke gunstig for den allmenne, nasjonale interesse for løpet og hundekjøring.

Gode seertall gjennom mange år tilsier at dette er god underholdning fra virkelighetens verden, som en slags kontrast til flommen av reality-serier

Vi ser ikke bort fra at det også her var behov for nytenkning. NRK hadde et imponerende nettprodukt lokalt og gode lokale sendinger, men mangel på nasjonal forankring gjør at noe går tapt.

Hvis ikke seksmilliardbutikken NRK er interessert, bør kanskje TV 2 eller andre kommersielle kanaler inviteres inn i varmen? Vi er ganske så overbevist om at er mulig å lage knallgod underholdning og sportslig interessante rapporter under løpet.

Vi har ikke noe imot at Arctic Race får støtte over statsbudsjettet, men vi mener at kampen for statlig uttelling bør videreføres for den mest genuine nordnorske signaturen. Nemlig Finnmarksløpet.

Vi mener Finnmarksløpet er et helt unikt produkt som fortjener jevnlig støtte, også fordi løpet og bildene er autentisk markedsføring av vinterturisme i Finnmark.

Når vi ser strømmen av cruiseturister til Vinter-Finnmark, tenker vi at det akkurat nå er et tidsspørsmål før det tar av. Det har betydning for hele nasjonen.