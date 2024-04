Innlegg fra Finnmark Arbeiderparti og Alta Arbeiderparti

Finnmark Arbeiderparti mener at en sosialdemokratisk sykehuspolitikk ikke kan bygge på bedriftsøkonomiske prinsipper hvor det syke eller skadde mennesket blir sett på som et økonomisk vinnings- eller tapsprosjekt i en økonomisk kalkyle.

Det sosialdemokratiske prosjektet må være gode helsetjenester der folk bor og har behov, og ikke der det er økonomisk gunstig for et helseforetak å tilby tjenestene.

Det er derfor ikke aktuelt for Finnmark Arbeiderparti å sitte stille og se på at spesialisthelsetjenestene ved Klinikk Alta nærmest avvikles. Både Hurdalsplattformen og årsmøtet i Finnmark Arbeiderparti slår fast at tilbudet i Alta skal utvikles og ikke avvikles.

Sigurd Kvamme Rafaelsen, leder i Finnmark Ap. Foto: Ap

Både Finnmark Arbeiderparti og Alta Arbeiderparti jobber mot partiet sentralt og regjeringen for å stoppe det som nå skjer i Alta.

I årsmøtet har vi vært tydelig på at Finnmark Arbeiderpartis politikk er at Hurdalsplattformen må følgens opp, ved at spesialisttilbudet ved Klinikk Alta må styrkes, og bygges opp, slik at pasienter slipper lange og krevende reiser der tilbud kan gis lokalt.

Det vises i den sammenheng til FAP’s tidligere vedtak om oppbygging av geriatritilbudet, Det vil bli stadig flere eldre, og en økende andel av befolkningen vil være eldre med behov for helsetjenester som i større grad bør kunne tilbys lokalt. Med de store økonomiske utfordringene som Helse Nord og Finnmarksykehuset står i, går utviklingen av helsetjenester i Finnmark i feil retning, Når nasjonale vedtak sier oppbygging erfarer vi det motsatte tilbud som dagkirurgien i Alta nå blir lagt ned.

Det er også en klar forventning i Finnmark Arbeiderparti at den årlige bevilgningen på 25 millioner i statsbudsjettet, er midler som skal brukes til å bygge opp og utvikle Klinikk Alta. Vi er svært overrasket over at Finnmarkssykehuset mener å ha fått tommel opp fra helseministeren til å omdisponere disse midlene. Vi vil følge opp dette med den nye helseministeren.

Ambulering er en nødvendig måte å organisere tjenestene i et så stort fylke som Finnmark på. Arbeiderpartiet må styrke den desentraliserte sykehusstrukturen gjennom en ny finansieringsmodell for sykehussektoren og å ta i bruk framtidsretta teknologiske løsninger. Arbeiderpartiet må sørge for at ambuleringsordninger og rotasjonsordningen fortsatt sikrer gode og likeverdige helsetilbud til befolkningen som er avhengig av helsetilbudet ved sitt lokale sykehus.

Finnmarkssykehusets løsning om å kutte ambulering til Alta, begrunnet i økonomiske prioriteringer, sammen med nedleggelse av dagkirurgien, kan oppsummeres kort med tiltak som strider mot den politikken Finnmark Arbeiderparti står for. Det betyr at Finnmark Arbeiderparti og Alta Arbeiderparti sammen vil stoppe nedbyggingen av spesialisthelsetjenestetilbudet ved Klinikk Alta.

Sigurd Kvammen Rafaelsen

Leder Finnmark Arbeiderparti

Bente Haug

Leder Alta arbeiderparti