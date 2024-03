Lokalpolitikernes støtte til engasjerte innbyggere i Alta og Kautokeino i deres kamp for fødeavdeling og akutte tjenester er viktig for å skape oppmerksomhet og handlingsvilje hos beslutningstakere. Ordfører Monica Nielsen er valgt av folket og har ansvar for å adressere bekymringer og prioritere de viktige samfunnsanliggender som kvinnehelse og god fødselsomsorg er.

Arbeiderpartiet har, både sentralt og på fylket, verken vist vilje eller evne til å ta grep som imøtekommer befolkningens behov og trygghet. Partiet har sviktet både henne og befolkningen gang på gang i flere tiår. Resultatet er tydelig. Ap har mistet 70 % av velgerne i altaregionen og satt sine egne lokale tillitsvalgte i forlegenhet over manglede forståelse og handling. De siste 20 år har valg etter valg vært en sammenhengende nedtur for Ap, uten at dette har bekymret sentrale tillitsvalgte nevneverdig.

Tiden er inne for kraftfulle grep

Jeg tar det som en selvfølge at de klare signalene befolkningen har gitt uttrykk for er noe ordføreren har tydeliggjort til partiledelse og regjering. Det alle etterlyser er resultater. Dersom saken er viktig nok for ordføreren er tiden inne for å ta kraftfulle grep for å påvirke endring og forbedring.

Jeg vil ikke bli overrasket om ordfører Monica Nielsen på kvinnedagen proklamerer utmeldelse fra Ap. I så fall vil jeg være den første som applauderer. Partiet har sviktet både henne og befolkningen. Å vise lojalitet til lokalsamfunnet og kvinnene må være viktigere enn lojalitet til partiet.

Gjør som i Vestvågøy

Viser til oppslag i VG 23.09.23 der Ap leder og medlemmer tok dette skrittet i Vestvågøy. De meldte seg ut i protest mot helseministerens manglende handlekraft. De ville sikre fødetilbudet sitt. Når utmeldingene ble varslet kom helseministeren på banen.

På tide å melde seg ut?

La kvinnedagen 8. mars 2024 bli den dagen da stemmene fra Alta endelig ble hørt på Youngstorget og i regjeringen. Ordføreren må være ærlig å si at partiet har sviktet henne og befolkningen. Da er det lett å velge side. Ordføreren må lytte til stemmene til alle de som har kjempet for et fullverdig fødetilbud i Alta i en årrekke. Hold regjeringen og partiledelsen ansvarlig for sin handlingslammelse. Da passer det å sitere Per Fuggeli: «Solidaritet er ikke et grunnstoff som finnes i naturen. Det rettferdige samfunn må vi ville og velge».

Befolkningen Ordføreren er valgt til å lede fortjener så mye bedre enn smuler, fagre ord og tomme løfter. Vår helse er ikke noe å gamble med, og et sykehus med fullverdig fødeavdeling er en essensiell tjeneste for den største byen i Finnmark.

Vi må ta kampen, i lag, i dag!

Kjære medsøstre, gammel som ung, blå, grønn, gul eller rød: Fortsett å engasjere dere for å få et likeverdig og trygt fødetilbud til Alta. La 8. mars 2024 bli startskuddet for ditt engasjement. Vi må fortsette å oppmuntre til politisk ansvarlighet for å sikre at kvinnenes stemmer blir hørt og respektert.

Da trenger vi politikere som er villige til å stå opp for sitt folk og prioritere velferden til befolkningen over partipolitiske hensyn. Det er på tide å sette folket først og handle i tråd med deres behov. La oss kreve en bedre fremtid for alle, dette inkluderer et helsetilbud med et fullverdig akutt/- og fødetilbud på sykehusnivå.

Jenny Marie Rasmussen, Alta