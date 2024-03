1. Ulovlig saksutredning

Fylkestinget behandler 12. mars ny båtstruktur og kontrakter i Finnmark for 2026-2035 elleve dager etter at den ble offentliggjort for første gang. Den har ikke vært konsekvensutredet, den inneholder ingen informasjon om økonomi og den har ikke vært på høring. Høringsinnspillene som legges ved saksutredningen er på generelt grunnlag, ikke på den konkrete båtstrukturen som foreslås. Det tyder på at saksfremlegget er ulovlig, jf. kommuneloven §13-1 tredje ledd om forsvarlig utredning. Dette er jeg allerede i kontakt med Statsforvalteren om.

2. Politikerne kan ta styringen fra administrasjonen ved å utsette behandlingen

Når jeg spør leder i hovedutvalget for samferdsel Odd Erling Mikalsen (FrP) om det er mulig å forlenge dagens kontrakter slik at man får en forsvarlig utredning svarer han at administrasjonen har svart at det ikke er mulig.

Altaposten skriver 7. mars at FrP og resten av flertallskonstellasjonen jobber for å utsette behandling av Årøysambandet ved å lage et kort anbud på hurtigbåt til Årøya.

Jeg konkluderer med at Mikalsen er fullt klar over at det er mulig å utsette behandlingen av ny båtstruktur, riktignok ikke ved å forlenge dagens kontrakter, men ved å legge ut anbud på 2-3 år med utgangspunkt i dagens struktur. Da kjøper man seg tid til å gjøre en skikkelig jobb, noe som er høyst nødvendig.

Politikerne har mulighet til å ta tilbake styringen fra administrasjonen og vise at de er våre stemmer verdige. Alternativt snakker vi altså om behandling av båtstruktur i 10 år fremover som blir gjort på 11 dager. Man skal lete lenge etter større vanvidd.

3. Markedstenking i stedet for distriktspolitikk

I flertallskonstellasjonens samarbeidsplattform fremmes følgende prinsipp vedr. samferdsel: “gi innbyggerne gode tilbud”. (pkt g side 6)

Fylkesadministrasjonens har derimot et helt annet prinsipp: “få mer ut av hver samferdselskrone, og samtidig gi et tilbud til flest mulig innbyggere.” (6/24 side 8). Dette er ren markedstenking, dvs. stikk motsatt av distriktspolitikken samarbeidsplattformen er bygget på.

4. Urettferdig tilbud

Hvis flertallskonstellasjonen skal ivareta sitt prinsipp kan de ikke skylde på økonomi. Økonomien styrer totalrammen, men ikke hvordan rammen fordeles. Det vi ser i denne saken er noen strekninger som blir prioritert, spesielt Hasvik-Hammerfest og Alta-Hammerfest (VargsundXpressen (VX) i stedet for buss) mens tilbudet i Loppa uten overdrivelse raseres.

Jeg unner Hasvik et godt tilbud, men jeg kan ikke akseptere den uretten som administrasjonen legger opp til. For Hasvik og VX snakker man om turisme. Det nevnes ikke for Loppa.

Dessuten mener administrasjonen at det er et problem at det i Loppa er parallellkjøring mellom hurtigbåt og ferge og mellom hurtigbåt og buss, mens de ikke har noe problem med samme parallellkjøring i Hasvik, som i tillegg har fly til Hammerfest, og parallellkjøring mellom VX og buss.

Dette registrerer jeg med vantro. Det er useriøst og uverdig, og det får sinnene til å koke i Loppa. Det handler, igjen, ikke om å ikke akseptere kutt. Det handler om å ikke finne seg i forskjellsbehandling som stygt likner på mobbing.

Godt fylkesting.

Fabrice Caline

Leder i Folkelista i Loppa