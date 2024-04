Det ble nylig kjent at Finnmarkssykehuset legger ned de ambulerende helsetjenestene ved Klinikk Alta med umiddelbar virkning.

Vi Altaværinger, både unge og eldre, er vant til å ikke bli hørt innen helsepolitikk. I mange år har vi fått bygge opp Klinikk Alta, med mange viktige tilbud for distriktene og mennesker rundt i regionen. Det er en knallhard realitet at dette tilbudet skal opphøre.

Helsetilbud blir gradvis nedbygget i hele Finnmark. Det hjelper ikke med positive signaler og 25 millioner ekstra i statsbudsjettet når de legger ned vår regions viktigste helsetilbud.

Helsepolitikk og Alta har aldri vært gjennomgåelig; Vi blir ikke hørt om sykehus, tilbud vi får trekkes igjen, og samtidig blir vi sett på som de «jævla forbanna Altaværingan». I Alta trenger vi helsetilbud som kan hjelpe folk når det spriker mest. Når uhellet virkelig er ute er det snakk om minutter, og da må Alta ha akuttilbud som hjelper der og da. Vi trenger også helsetilbud slik at man aktiviserer pasientkøen i fylket! Ved at det er blitt tilbudt dagkirurgi i Alta har flere sluppet reisen over fjellet, for noe som kunne bli gjort «hjemme».

Det var derfor forferdelig da helseministeren kom på banen og ga grønt lys for å legge ned dagkirurgien i Alta. For henne var det kanskje kun et politisk valg, for oss var det et tegn på hvor lite Alta betyr for sentrale politikere. Vi trodde da dagkirurgien og tilliten til sentrale politikere var på sitt verste, men Finnmarkssykehuset, uten politisk oppdrag eller oppfordring, bestemte å legge ned Klinikk Alta som er blitt bygget opp de siste 50 årene. Nå er det like før vi og hele fylket raser!

Fraflytting fra Finnmark skjer ikke uten grunn. Vi unge kan se mot Tromsø, Bodø, Oslo, eller til og med Narvik. Der er tjenester på plass for hele livet, noe Finnmark ikke vil ha om vi fortsetter en slik helsepolitisk utvikling.

Bolyst er mer enn en jobb, et hjem og en familie. Bolyst handler om ønsket å leve der man er, og mange vil fortsatt bo i Alta; det er her vi hører til, men svikende helsetilbud i regionen og fylket gjør det tungt å bli. Det føles utrygt og få barn, utrygt å bli gammel, sånn som situasjonen er blitt.

Valget om å rasere Klinikk Alta ble tatt uten at det var på høring, med sterke motstandere fra fagmiljøene i Alta og Hammerfest, og et Finnmark som ikke takler flere nedleggelser. Finnmarkssykehusets valg er stikk i strid med alt Forsvaret har sagt etter den siste øvelsen deres. Tilbudsdrapet er ikke forenelig med beredskap. Hvis vi skal leve i flotte Finnmark, så må vi ha grunner til å gjøre det.

Så Finnmarkssykehuset, hvorfor skal vi, våre fremtidige barn, foreldre og alle andre bo i Finnmark?

Styret i Alta AUF