Etter 15 år borte fra Alta valgte jeg i desember 2023 og flytte hjem til kommunen igjen.

For min del så er det kun leiemarkedet som er aktuelt, men av de fem leilighetene som i dag ligger ute på Finn er prisen på alle disse godt over 10.000 kr pr måned.

Tar man for eksempel Steinkjer kommune som er sammenlignbart med tanke på demografi har i skrivende stund flere leiligheter liggende ute på Finn og pris under 10.000 kroner pr måned.

Begge disse byene har aktive Facebook grupper som benyttes til utleie, men prisene her i Alta ligger også her mye høyere enn sammenlignbare kommuner.

Ifølge kommunedelplan for boligpolitikk står det at over 21% av husholdningene som ligger under EU’s lavinntektsgrense bor trangt i Alta kommune. Dette kan forklares med den høye prisen samt mangelen på utleieboliger.

Rødt Alta mener at det skal jobbes med den vedtatte boligpolitiske planen i kommunen og jobbes aktivt med bruk av «leie til eie» og synliggjøre muligheter for de som har behov for bistand.

Rødt Alta vil også jobbe for at det vil bli bygget flere nye boliger i distriktene utenfor Alta, det er ikke alle som ønsker å bo i bysentrum. Det med å bygge boliger i distriktene vil også kunne være med på å kunne styrke og opprettholde tilbudene som allerede er i kommunen.

Kim Daniel Svendsen

Rødt Alta