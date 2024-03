Det foregår en stor militærøvelse i Finnmark: De allierte trener sammen på forsvar av Norden mot aggresjon fra Russland. Da er det greit å ha fremst i pannebrasken:

Derfor må E-45 Natoveien Finland - Alta oppgraderes

Derfor må Alta ha sykehus

Det handler om vår sikkerhet. Ikke om økonomisk overskudd i helseforetakene. Det handler om det skal bo folk i Finnmark også mens – og etter – at en krig eller dårlig vær herjer vår del av Norge. Finnmark er det eneste fylket i Norge det må bo folk i av sikkerhets- og utenrikspolitiske årsaker. Hammerfest må ha sykehus. Men som vi alle vet så er det ufremkommelig dit når været slår til. Det hjelper ikke å oppgradere RV-94. Den går kun til Skaidi. Ingen pasienter kommer over Sennalandet og Hatter når veiene er stengte. Ingen kommer seg ned E-45, Kløfta, når raset er gått. Hvis gassanlegget på Melkøya, som regnes som et mulig mål for angrep, faktisk blir satt ut av spill - er det ingen sykehus i hele Vest-Finnmark. Det er DET det handler om – det handler ikke om bystatus eller grådighet – det handler om livet til folk i Finnmark.

E45 – Natoveien mellom Alta og Finland – er svært rasutsatt. Men hva skal vi med NATO når styrkene ikke kommer seg fra Natolandet Finland til kysten av Finnmark? Eller: Hva hvis Finland trenger hjelp? Da er den korteste vei fra kysten av Finnmark fra Alta – via Kautokeino til Finland – altså E-45.

Regjeringen og Stortingets folkevalgte er godt kjent med at det er behov for utbedringer på E45 fra Øvre Alta til det rasutsatte området Kløfta. Politikere fra samtlige partier har stått der og sett opp fjellsidene og lovet å gjøre noe med den rasutsatte veien. Om få uker legges Nasjonal transportplan fram. Ett år før planlagt tid. Slik jeg ser det så må det faktisk ikke komme flere politikere til Kløfta for å stirre opp fjellsiden. Det er nok! Nå må det handles!

Nu er det Kautokeinos tur! For E-45 er faktisk deres eneste beredskapsvei. Kautokeino har verken flyplass eller båtruter som kan avhjelpe bygdas befolkning når folk blir syke. Nasjonal-transport plan må - i lys av at det må bo folk i Finnmark av sikkerhets- og utenrikspolitiske årsaker bevilge et fullfinansiert Kløfta. Det går mot valg i 2025 – og det er få velgere som blir overbevist av nye løfter før valget i 2025. Det må handles!.

Sykehus til Alta: Vi kommer ikke forbi det temaet - uansett om noen her på Stortinget faktisk betegner det som et "lokalt problem." Beredskapssykehus til Alta er et nasjonalt anliggende. For saken er den - hvis ikke Alta får sykehus - så sliter kysten i tilfelle Krig og annen uro - ja - eller så "banalt som været - slutt å snakke om været." Og for hver eneste bygd og by som ikke har et skikkelig helsetilbud - i overkommelig avstand fra der de bor - sliter Finnmark. Det eneste fylket i Norge det må bo folk i av sikkerhet- og utenrikspolitiske årsaker.

Når været stenger oss ute fra lokalsykehuset i Hammerfest, som av en eller annen politisk konstruert grunn ble bygd på et sted som er utilgjengelig for folk utenfor kommunen, da har INGEN i Vest-Finnmark sykehus. Ingen.

Kirkenes må ha sykehus: Etter at Alta er ribbet av den nye ledelses-vinden som blåser fra Hammerfest er jeg redd for at sykehuset i Kirkenes kan være truet av nedleggelser av enkelte tilbud. Hammerfest blir bygget opp som det viktigste sykehuset i Finnmark. Det er noe vi - det vil si Pasientfokus her på Stortinget ikke kan tillate i et totalberedskaps-perspektiv.

Se på kartet jeg har lagt ved. Ta fram penna og fullfør kartet ved å tegne reiseveien folk i Vardø, Kirkenes og ellers i Finnmark får på dager med dårlig vær, eller en pågående krigssituasjon. Er Hammerfest en god løsning for Øst-Finnmark?

Disse temaene er noen av de mange temaer jeg jobber med denne uka. Fokuset er og må være krystallklart. Jeg jobber fortsatt målrettet for dere - for FLOKKEN vår.

Irene Ojala, Pasientfokus

Stortingsrepresentant, Finnmark