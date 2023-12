Det er feil når Altaposten 8. desember hevder at Statnett vil starte byggingen av Skaidi-Hammerfest sommeren 2024 uten forbehold. Vi venter selvfølgelig med byggestart til alle tillatelser er gitt.

Statnett fikk i august 2023 konsesjon og ekspropriasjonstillatelse fra Olje- og energidepartementet for å bygge en ny kraftledning fra Skaidi til Hammerfest. Konsesjonsvedtaket er endelig, men reindriften har påklaget ekspropriasjonstillatelsen. Klagen skal behandles av Kongen i Statsråd.

Elisabeth Vike Vardheim er konserndirektør for nett i Statnett Foto: Statnett

I forbindelse med konsesjonsvedtaket ble det lyst ut konkurranser både for lednings- og stasjonsarbeidet. Kontraktene er nå tildelt. Altaposten påstår at det i kontraktene ikke er forbehold om oppstart. Det stemmer selvfølgelig ikke. Alle kontraktene Statnett inngår, er underlagt Norsk bygge- og anleggskontrakt, som består av flere bestemmelser som regulerer endringer, forsinkelser og en eventuell avbestilling.

Statnett har startet planleggingen for oppstart av Skaidi-Hammerfest sommeren 2024 før alle tillatelser er på plass for å sikre fremdrift i nettutviklingen i Finnmark. Skaidi-Hammerfest er et viktig første steg for å øke nettkapasiteten internt i Finnmark og dermed styrke forsyningssikkerheten, legge til rette for næringsutvikling og imøtekomme en fullelektrifisering av Melkøya.

Statnett opplever stor pågang fra aktører som ønsker å elektrifisere, utvide eller knytte ny virksomhet til nettet. Statnett har tilknytningsplikt som innebærer å planlegge og realisere nødvendige nettiltak raskt.

Alle tillatelser må være på plass

En viktig forutsetning for at Statnett faktisk kan bygge, er at alle tillatelser på plass. Det innebærer at det i tillegg til konsesjons som allerede er gitt, fattes et vedtak fra Kongen i Statsråd om ekspropriasjonstillatelse. I tillegg må Olje- og energidirektoratets gi samtykke til Statnett om forhåndstiltredelse. Detaljplan, som setter rammene for anleggsgjennomføringen, må godkjennes av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Det juridiske rammeverket i våre utbyggingsprosjekter er komplisert. Derfor får alle berørte dekket nødvendig juridisk bistand, for å sikre at deres rettigheter blir fremmet og ivaretatt. Fra Statnetts side har vi egne medarbeidere som følger opp berørtes rettigheter. Vår grunneierkontakt og reindriftskoordinator i Skaidi-Hammerfest-prosjektet skal sammen sørger for at berørte parter får nødvendig informasjon. Vi jobber med å få på plass avtaler med alle de berørte grunneiere og rettighetshaver og vil strekke oss langt for å få på plass minnelige avtaler.

Statnett følger samme saksbehandlingsprosess i alle våre utbyggingsprosjekter og ønsker en god dialog med alle berørte. Da er det viktig med riktig og åpen informasjon. Det er derfor svært uheldig at Altaposten feilinformerer sine lesere om prosjektet Skaidi-Hammerfest.

Elisabeth Vike Vardheim

Konserndirektør Nett

Statnett