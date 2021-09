Meninger

Senterpartiets Knut Erik Bull Hammari hevder i et innlegg i Altaposten at kommunen må følge lover og regler. Jeg vil hevde at dersom kommunen ville bruke det handlingsrommet som lover og forskrifter gir en kommune, kunne de sikret ideelle organisasjoner gode leve- og konkurransevilkår. Problemet er at Alta kommune ikke har benyttet seg av dette handlingsrommet.

– Vi må forholde oss til lover og regler Bull Hammari mener den politiske viljen til å ha med Betania videre har vært stor.

Da Stortinget behandlet lov om offentlige tjenester i 2016, ba Stortinget enstemmig om at Regjeringen sikret at ideell sektor skulle ha en sterk posisjon i ulike tjenester innen kommune- og statsforvaltningen. Dette har Regjeringen fulgt opp gjennom forskrifter og veileder. Mange kommuner har aktiv benyttet dette handlingsrommet som forskrift og veileder gir, for å gi ideelle aktører en plass blant annet innenfor omsorgs- og sykehjemsdrift. Oslo, Bergen, Trondheim, Halden er kommuner som aktivt har brukt dette handlingsrommet. Problemstillingen i Alta er at kommunen ikke benytter seg av handlingsrommet. Dette er verken skjedd i planleggingen av omsorgs- og sykehjemstjenestene eller i gjennomføringen av disse. Det er ikke gitt formelle mål at ideelle aktører skal ha plass i omsorgstjenestene. Da er resultatet gitt: Alta kommune har skviset ut en ideell aktør som Stiftelsen Betania.

For meg personlig er kommunens handling trist og vond. Jeg har som tidligere styreleder i Stiftelsen Betania underskrevet en intensjonsavtale med Alta kommune om 35 sykehjemsplasser på Furuly. En underskrift som står sammen med Rådmann Bjørn Atle Hansen på vegne av Ordfører Monica Nilsen. Historien som jeg opplever er at kommunen går fra sine intensjoner hjemlet i et lukket formannskapsmøte. Det har ikke vært forsøkt noen dialog med Betania verken i forkant eller etterkant av møtet i formannskapet. Noen må åpenbart ha en vond smak i munnen!

Hammari angir også som grunn for kommunens svik, at tilskudd fra Husbanken ville bli avkortet. Til dette må bemerkes at kommunen visste - eller burde vite - at dette var realiteter da de inngikk intensjonsavtale.

Mitt bestemte inntrykk er at kommunen ikke vil ha noe med en ideell aktør å gjøre. Nå legges dette ut til kommersielle aktører. Med formål: Å presse prisen ned!

Mot økonomi er verken historie, pionerarbeid, godt omdømme, godt faglig tilbud viktige elementer for kommunen å ivareta. TRIST og VONDT!

Ommund Heggheim