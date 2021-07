– Vi vil ha små minihustomter, spredt rundt om i Alta

Meninger

En kan støtt og stadig lese om galopperende boligpriser i Alta, Tromsø og andre større byer. En leser om hvordan folk ikke vil begynne å få barn før de eier noe eget, men å klare å spare opp til noe eget virker umulig i praksis før det er for sent å få barn. Man leser om hvordan det ikke finnes noen løsninger på boligprisene fordi TEK-ditt og TEK-datt setter et kostnadsnivå som igjen presser opp prisene.

I tillegg ligger bolighaiene klare til å kjøpe opp boliger som de så leier ut med god fortjeneste til folk som ikke kvalifiserer til å kjøpe seg en bolig. Hvilken som helst bolig egentlig. Alle boliger koster godt over 2 millioner og de færreste til 2 millioner egner seg til familielivet.

Så har du alle de uføretrygdede, studenter, de deltidsansatte, de single og alle andre som av en eller annen grunn ikke får innpass i dagens boligmarked. De må også ut å svømme i stimen hvor bolighaiene jakter.

Kanskje er det sånn at det ikke finnes noen quick fix på prisnivået i boligmarkedet og kanskje er det også sånn at større korrigeringer av prisnivået vil være en netto negativ for den totale økonomien i landet. Mange har jo gjeld på boligene sine og er avhengige av at prisnivået holder seg dersom de skulle ønske å selge seg oppover, eller ha mobilitet innad i boligmarkedet kan man si.

I stedet for å forsøke å fikse dette problemet med reguleringer og lover som til syvende og sist bare vil gjøre ting verre, så kanskje en heller bør forsøke å tenke litt utenfor boksen. Hvor enn radikalt det måtte høres ut.

Hva om det fantes en løsning der de som ellers ikke vil få innpass i boligmarkedet kan kjøpe seg en bolig som verken er dyr, falleferdig eller generelt uegnet? Dette finnes faktisk, men er dessverre vanskelig å få tillatelse til å bo i. Vi snakker om mikrohus, minihus, ja, kall de hva du vil. De kommer i størrelser opp til 50-60 kvadratmeter og kan leveres nøkkelferdig på tomt, levert med lastebil og kran. Disse koster typisk under 1 million kroner, ja noen faktisk ned i 3-400 tusen kroner. De fleste vil få boliglån på 3-400 tusen kroner.

For alle de som i dag må leie fordi de ikke kan eie, vil dette nærmest være en revolusjon for deres kjøpekraft.

Vi må bare gjøre det mulig å bo i disse, samt få ha folkeregistrert adresse i disse minihusene.

Det er dette Alta FrP vil at Alta Kommune skal muliggjøre. Vi vil ha små minihustomter, spredt rundt om i Alta, hvor en med enkelhet kan inngå en leiekontrakt med kommunen, plassere huset på tomten, og betale kommunale avgifter som leie for tomta.

Fremskrittspartiet ønsker å gi folk muligheten til å ta sine egne valg. Dette gjelder valg av bil, skole, klær, ja til og med boligen du bor i. Det er nemlig når folk får mulighet til å bestemme mest mulig i sitt eget liv at de får bolyst, ikke når politikerne tar alle valgene for deg.

Derfor ønsker vi et større mangfold i boligmarkedet. Fordi du selv skal bestemme om du vil ha en dyr eller rimelig bolig.

Agnar Johansen og Arnt Roger Isaksen

Alta Frp