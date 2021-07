Sp må lære å «plukke vælt» hvis de skal ha troverdighet

Meninger

Da jeg var noen år yngre enn i dag, var det helt vanlig at familiene, både barn og voksne, gikk på multebærmyra sammen. De voksne lærte oss å plukke vælt, det vil si at vi ikke skulle vingle hit og dit og plukke ett bær her og ett bær der, og gå i fingrene på hverandre.

«Det er helt avgjørende at vi får sykehus på begge sider av Sennalandet. Det er selvsagt ting at det skal være sykehus i Hammerfest og det bør være en like stor selvfølge at folk i Alta og Kautokeino også skal ha trygghet for liv og helse med et fullverdig akuttsykehus, klargjør Geir Iversen»

Dette skrev Altaposten 24. august 2017, og Geir Iversen skulle noen dager etter stå på torget i Alta og forfekte Senterpartiets plan for akuttsykehus til Alta.

Geir Adelsten Iversen virker å være både folkelig og seriøs, så jeg hadde ingen problemer med å støtte han og Senterpartiet. Helt frem til kommunevalgkampen for et par år siden. Da reiste partilederen til Hammerfest.

«Når det gjelder Alta vil vi utrede om det er mulig å ha en akutt- og fødeavdeling der. Vi vil ikke gjøre grep i Alta som går ut over Hammerfest sykehus, sier Trygve Slagsvold Vedum» (Ifinnmark 26.08.19).

Alle skjønner jo at grep i Alta som gjør at folk får helsehjelp her, vil gå ut over Hammerfest sykehus. De av oss som behandles i Alta, reiser jo vitterlig ikke til Hammerfest for behandling, og dermed reduseres pasientantallet ved Hammerfest sykehus. Selvfølgelig.

Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson i sp skriver om dette i ifinnmark 30.08.19. Hun trekker frem forslag sp har fremmet i stortinget, og mener at dette er en tydelig forpliktelse for å ønske fødeavdeling i Alta. Etter at hun har fortalt om det som har vært, sier hun om det som kommer videre bl.a. «…..i tilfellet Vest-Finnmark tilsier det både et fullverdig sykehus i Hammerfest og oppbygging av et fødetilbud (merk: Ikke fødeavdeling, men tilbud – og fødetilbud har vi jo i dag, min merknad) med tilhørende og nødvendige akuttfunksjoner i Alta.»

Ord er viktige, svært viktige, så vi MÅ legge merke til hvilke ord og formuleringer som brukes. Nettopp fordi politikere og partier bruker ordlyd og formuleringer helt bevisst, slik at de i ettertid kan vise til eksakt formulering som viser at de ikke har løyet eller lurt oss.

I mai 2020 ble Frp og Sps forslag om akutt og føde nedstemt i Stortinget. Ikke noen stor overraskelse for noen, og burde heller ikke være det for forslagsstillerne. De er fullstendig klar over utfallet FØR de legger frem forslaget, men dette er en fin måte for partiene å vise seg for oss.

18. desember 2020 skriver Dagens Medisin at Senterpartiet vil etablere fødeavdeling i Alta. Senterpartiet setter av midler i sitt alternative statsbudsjett. Også en måte å vise seg frem for oss.

Så kom den famøse Nord-Norge-planen, der beina slås under Kjersti Toppe som er en av få i Sp som har snakket om å opprette fødeavdeling i Alta, OG som faktisk er helsepolitisk talsperson. I denne planen står det følgende: «...utreie etablering av fødetilbod i Alta...»

Var helsepolitisk talsperson involvert i nordnorgeplanen?

Så blir Vedum intervjuet i TV2 i midten av juni. Her slår han fast at partiet ikke har konkludert om vi skal ha en egen fødeavdeling i Alta.

Altaposten sendte intervju med Slagsvold Vedum 2. juli. Der forteller han at de ikke har snakket med helsefraksjonen om nordnorgeplanen. Han forteller om forslag de har fremmet om fødeavdeling, som jeg har nevnt tidligere. Han sier også at han ikke ante at nordnorgeplanen ikke var gjeldende politikk da han sa til tv2 at partiet ikke hadde bestemt seg for fødeavdeling i Alta.

Han sier også at formuleringene i nordnorgeplanen er for svak. På direkte spørsmål fra Jarle Mjøen om senterpartiet er en garantist for etablering av fødeavdeling i Alta, svarer Vedum at de har fremmet forslag i Stortinget som er førende for partiet. Et enkelt «ja» ville vært å foretrekke, men her igjen: Ord er viktige, og Vedum vet hvordan man ordlegger seg for å gjøre uklart.

Blant annet dette, Senterpartiet, er det nedgangen deres handler om. Uklare meldinger, ord og vendinger man må studere nøye – svært nøye. Det handler om at leddene i partiet, sentralt, regionalt og lokalt fremfører politikk som kanskje – eller kanskje ikke – er i henhold til vedtak i partiets øverste organer.

Senterpartiet må lære seg «å plukke vælt» hvis de skal ha troverdighet.

Sylvi Andreassen