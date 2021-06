– Det som skjer er selvsagt fullt ut lovlig, men etisk forkastelig

Meninger

I Altaposten fredag 25/6 kommer fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen, med ukorrekte opplysninger om fergebilletter. Her påstår hun at det ikke har vært noen nylig prisøkning, noe som er direkte usant. Prisene økte fra 1. mai.

I Altapostens intervju med meg lar de fylkesråden kommentere min påstand om at fylkeskommunen har økt fergebillettene, samtidig som de fleste politiske partiene har instruert Regjeringa til å halvere prisene her i landet fra neste år.

– Det har ikke vært noen nylig prisøkning, men vi har nylig gått over til autopass, sier hun, og bortforklarer at prisene har steget, og at passasjerene dermed vil få liten glede av en eventuell halvering av prisene fra nyttår.

Kritisk til høye fergepriser – Jeg synes det er noe som skjer som er for galt.

Politisk lureri

Allerede i fjor begynte klagene å øke kraftig mot prisen på fergebilletter i hele landet. Dette førte til at flere partier kom med forslag om å fjerne de, helt eller delvis. Resultatet ble at et flertall på Stortinget vedtok å be Regjeringa halvere prisene fra neste årsskifte.

I ettertid har regionale myndigheter, som blant andre fylkeskommunene, vedtatt en omlegging av prisene ved å innføre et såkalt autopass.

Dette høres jo greit ut, men fylkesråden snakker usant når hun ikke nevner at prisene stiger samtidig. Dette er å lure passasjerene. Når myndighetene nå satte opp prisene fra 1. mai, vil en halvering av prisene fra nyttår få liten effekt.

Det er litt rart å registrere at mens politikerne på Stortinget vedtar å halvere prisene fra nyttår, vedtar deres partikolleger på fylkesnivå å øke prisene et halvt år før halveringen. Regningen får vi som er passasjerer.

Prisøkningen

De nye prisene på billetter finner vi på Boreal sine nettsider. Her går det fram at en fullprisbillett på strekningen Nyvoll-Korsfjord koster 123 kroner. Kjøper du autopass blir prisen redusert med 50 prosent. Det vil si til kr. 61.50.

Før 1. mai var prisen for de som hadde rabattkort, kr. 44,-

Det betyr at prisøkningen blir på ca. 50 prosent fra tidligere priser, og dermed spiser den opp halveringen som eventuelt kommer fra nyttår. Det som skjer er selvsagt fullt ut lovlig, men etisk forkastelig.

Et annet moment med de nye autopassprisene er at de som ikke ser seg råd til, eller som ikke finner det økonomisk på grunn av at de bruker ferga sjeldnere, bidrar til at prisøkningen i realiteten er høyere. De må betale full pris hver tur.

Svindyrt

For næringslivet blir det svindyrt. De må enten betale full pris på hundrevis av kroner, eller skaffe seg et autopass de må fylle opp med flere titusener kroner.

For en lastebil med henger på over 17,5 meter må du fylle opp et autopass med 28.000 kroner for å få rabatt. Ellers blir prisen 767 kroner for turen over Korsfjorden.

Kort fortalt så blir vi fergepassasjerer lurt trill rundt. Vi kan se langt etter noen reduksjon i billettprisen på ferger. Den reduksjonen har fylkeskommunen allerede spist opp.

Arne S. Hestvik