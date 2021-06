– Faktabasert argumentasjon om Pride handler ikke om holdninger

Meninger

Altapostens sjefsredaktør viser sin toleranse bygget på kunnskapsløshet, ved at de som sympatiserer eller støtter kritikk av FRI-foreningen og merkevaren Pride, skal brennmerkes som mørkemenn med dårlige holdninger. Sjefsredaktør Rolf Edmund Lund benytter en dårlig stråmannsargumentasjon, og tillegger meg meninger jeg ikke har, og beskriver angrep som ikke skjer. La oss se hva dette faktisk handler om.

– Korstoget mot Pride – Er holdningene til Olufsen-Mehus representativ for kolleger og medlemmer i KrF, spør Altapostens redaktør på lederplass.

Jeg er helt enig i at “mørke krefter” ser ut til å prege utviklingen rundt Pride. I det lesbiske og homofile nyhetsbildet kan vi lese at de selv ikke synes at “kink og BDSM” hører hjemme i paraden, og de vil at det må være naturlig å rynke på nesen til at folks fetisjer skal vises fram på gata på høylys dag foran barn.

I Bergens Tidene skriver en “bygdehomo” at han tror Pride virker mot sin hensikt, med “kroppsfokusert karnevalspreget klovneri”. Jeg tror den homofile forfatteren er inne på noe som rører ved mange i akkurat det, som også påpekes internasjonalt.

Videre kan vi lese i Canadas ledende feminist-nettside at “pride måneden er blitt et symbol på noe mørkt”. Den lesbiske forfatteren skriver at Pride er gått fra å være en rettighetskamp til å kunne leve samkjønnet – noe jeg forøvrig støtter, til å bli en feiring av at kvinneidrett domineres av biologiske hankjønn. Til at barn settes på irreversibel eksperimentell behandling i troen på at det er mulig å skifte kjønn, til at kjønnsmangfold representerer en ideologisk virkelighetsforståelse som fraviker vitenskap og biologi.

Man feire nå at ungdom adopterer nye kjønnsidentiteter fra teorien om kjønnsmangfold, identiteter som det ikke finnes noe å navigere etter og som ikke kan kalles en målbar størrelse som en egen kjønnskategori. Nye kjønnsidentiteter vil invitere så mye problemer inn i ungdoms liv som de ikke vil ane omfanget av de, fordi de selv og andre vet ikke hvordan man skal forholde seg til slik forståelse av kjønn, uansett hvor åpen vi prøver å være. Det hjelper ingen å fremholde kjønnsidentitet som en likestilt størrelse til mann og kvinne, tvert i mot.

Følger ikke sjefsredaktør med på kritiske artikler skrevet av homofile og lesbiske, eller velger han bare å overse kritikken fra de på innsiden mot det Pride er utviklet seg til å representere? Europas eldste organisasjon for LHBTIQ+, Stonewall, revnet for et år siden der homofile, bifile og lesbiske brøt med organisasjonen og startet LGB Alliance. Hvordan forsvarer sjefsredaktøren hets, vold og utestenging av lesbiske kvinner i skeive miljø fordi de ikke vil ligge med biologiske mannskropper med kvinnelig identitet som kaller seg lesbisk (transkvinner)? Hvordan vil sjefsredaktør Lund forsvare homofiles legninger i skeive bevegelser, der kjønn opphører å eksistere og omdefineres til kjønnsidentitet? Lesbiske sier det er stigmatiserende at deres legning blir likestilt med fetisjister og BDSM-utøvelse, derfor bryter de med Pride.

Og hvor blir det av barneperspektivet?

La oss ta debatten et steg lenger og se hvordan det kjennes ut å flagge ukritisk til skeiv ideologi. FRI er medlem i den verdensomspennende premissleverandøren for skeiv politikkutforming, ILGA - International Lesbian and Gay Association. ILGA signerte en erklæring i fjor, en såkalt “feministerklæring” der det står skrevet i §14 a) at den skeive paraplyorganisasjonen vil jobbe for å “fjerne alle lover som straffer eller kriminaliserer, eller som begrenser utøvelsen av kroppslig autonomi, inkludert lover som begrenser mindreåriges juridiske kapasitet til å tilby samtykke til sex.” Ifølge verdens helseorganisasjon (WHO) defineres en mindreårig (adolescent) som enhver person mellom 10 og 19 år.

Spørsmålet er om dere som skriver i kommentarfelt og leserinnlegg er klar over en slik skeiv agenda, og hva dere synes om det?

Det er altså ikke Truls Olufsen-Mehus i KrF mot skeive. Det er homofile, lesbiske, bifile og transpersoner som selv bryter med skeive organisasjoner over hele verden fordi Pride-bevegelsene er blitt fullstendig ideologisk, med farlig trangt ytringsrom. Prøv å vær en de-transisjonert i det skeive miljøet og se hvor velkommen du er.

Prøv å være en forelder som vet best for tenåringen sin i møte mot skeive aktivister og et statlig Barnevern opplært med Rosa kompetanse fra FRI. Kursing i det skeive synet på kjønn og identitet gjør at Barnevernet kaller det omsorgssvikt dersom “foreldre står i veien for barnets utvikling i ny identitet.” Altså, ikke ønsker at barnet skal på irreversible medikamenter som på kort tid vil sterilisere barnet, øke faren for alvorlige livslange bivirkninger og øker faren for selvmord.

Det er der mitt engasjement ligger – å løfte fram skadelige ideer for å beskytte barn og ungdom og familier. Jeg går ikke i Pride fordi det er blitt en merkevare for foreningen FRI som fremmer skeiv ideologi. En bevegelse som fraviker faktabasert vitenskap, som går i mot flere av våre grunnleggende verdier, og sist men ikke minst ikke har barnets beste i fokus.

Denne tunge oppgaven med opplysningsarbeid om Pride har store sosiale kostnader, noe innlegget til sjefsredaktør Lund også bekrefter, med stempling og stigmatisering. Så jeg er svært glad for den solide støtten jeg har som stortingskandidat for KrF fra lokallagene i fylket vårt.

Jeg mener at homofile og lesbiske fortjener en markering for vunnet rettighetskamp, men Pride representerer noe helt annet enn akkurat det nå. Og det visste du ikke før nå.

