– På hvilken måte har vi jobbet målrettet for å gjøre Pasientfokus mindre?

Meninger

Du skriver blant annet i Altaposten (19. apr. nettutgave) at de etablerte partiene i Alta og Finnmark har fremmet motmæle mot Pasientfokus´ liste. Her nevner du vårt parti, SV, eksplisitt.

– Pasientfokus sin stortingsliste motarbeides fra flere hold – Det er viktig at partiene i Finnmark er opptatt av egen politikk i sted for å bakvaske Pasientfokus, skriver Irene Ojala.

Dette tolker vi som at du mener vi i Alta SV har lagt barrierer i veien for dere, samtidig kan vi ikke se at du viser til hva vi har gjort?

Vi i Alta SV har ikke på noe tidspunkt hatt som agenda om å underminere Pasientfokus sin demokratiske rett om å stille med eget listeforslag. Vi har ikke stått på barrikadene for dere heller, men det er det vel ikke vanlig å gjøre mot politiske rivaler. Vi ønsker heller ikke på noen måte å drive med «bakvasking og fordumming», men forsøker helst å jobbe for og snakke om egen politikk.

Vi som parti er selvfølgelig åpen for kritikk. Det er bare sånn man blir bedre, både som personer og organisasjoner. Det fordrer selvfølgelig at man blir kritisert på en ordentlig måte så man har mulighet til å svare for seg. Derfor spør vi: på hvilken måte har vi « ...jobbe(t) målrettet for å gjøre Pasientfokus mindre»?

Styret Alta SV