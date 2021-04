I påsken setter vi norsk klippfisk på bordet

Meninger

I påsken setter vi norsk klippfisk på bordetI påsken skal «alle» ha lammelår. Det er tuftet på eldgamle tradisjoner. Lammelår er godt. Jeg er enig i det. Men, hva med å utvide påskemenyen i år? Hva med å innføre en ny tradisjon med å servere klippfisk? Dette er en tradisjon som fremdeles praktiseres i mange latinske land. I Portugal og Brasil, for eksempel. Her står klippfisk på bordet i påsken. Gjerne norsk klippfisk.

For portugiserne har klippfisk vært en viktig del av kostholdet i flere hundre år. Portugiserne elsker sin bacalhau, og det påstås at en portugisisk kvinne ikke er gifteklar før hun kan 365 klippfisk-oppskrifter, én for hver dag i året. I dag er Portugal vårt viktigste klippfiskmarked, og klippfisk er ekstra viktig i forbindelse med store høytider som jul og påske.

I Brasil strekker tradisjonen med å spise klippfisk seg tilbake til midten av 1800-tallet, da den norske skonnerten Nordstjernen kom seilende inn havnen i Rio de Janeiro med norsk klippfisk om bord. Skuta tok med seg brasiliansk kaffe tilbake til Norge, og dermed var klippfiskhandelen mellom Norge og Brasil i gang. I dag er klippfisken fremdeles den viktigste og mest tradisjonsrike middagsretten i brasilianernes påskefeiring.

Her til lands har vi endelig begynt å få øynene opp for dette fantastiske tradisjonsrike produktet som hollenderen Jappe Ippes introduserte på Nordmøre på slutten av 1600- tallet. Han hadde lært seg salting og tørking av baskiske fiskere på Newfoundland, en kunnskap han velvillig delte med det norske folk. Det skal vi være glade for. Klippfisk er kortreist mat, og en fantastisk råvare som kan tilberedes på utallige måter.

De fleste nordmenn kjenner nok best den tradisjonelle gryteretten der ferdig utvannet klippfisk legges lagvis med poteter, løk, tomater, paprika, oliven og chili. Men, ute i verden finnes det utallige ulike måter å tilberede klippfisk på. Den kan tilberedes som fersk fisk, stekt, kokt, bakt eller gratinert i ovnen eller på grillen. I supper, salater eller i gryteretter. Er du allerede dreven med klippfisk, kan du jo prøve deg på friterte klippfiskboller, såkalte Bolinhos de bacalhau, som er most klippfisk blandet med potet, hvitløk og olivenolje som formes som små boller før de frityrstekes. Denne delikatessen selges for øvrig på strendene i Rio. Jeg er sikker på at den passer like godt i solveggen i påsken.

Så da er oppfordringer herved gitt! Bruk påskehøytiden i år til å lage et skikkelig godt klippfiskmåltid. Inspirasjon til ulike måter å tilberede den på er bare et tastetrykk unna.

Odd-Emil Ingebrigtsen (H)

Fiskeri- og sjømatminister