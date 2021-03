Politisk illojalitet

Meninger

I forbindelse med Altas kamp om bedre tilgjengelige helsetjenester, har spørsmålet om lojalitet til de politiske partiene blitt brakt på bane. Forut for årets Stortingsvalg, har nominasjonen til de etablerte partiene i fylket vist en påfallende tendens til at kandidater fra Altaområdet, har blitt funnet «for lett» for en plassering på toppen av lista. Bakgrunnen har åpenbart vært den «betente» sykehussaken, selv om det ikke alltid har vært uttalt.

I SV har har vår kandidat, Tommy Berg, blitt et offer for «Altasyndromet», men en raskt oppnevnt kontroll-komite, fastslo at prosessen på alle måter hadde vært korrektunder hele nominasjonen. Det formelle valgreglement var fulgt. Til det kan man likevel hevde at det er forskjell på legalitet og legitimitet. Legitimitet stiller krav til moral og bl.a. hva som er sagt og gjort i forkant og under møtet – formelt, men ikke minst uformelt. Det er kommet fram opplysninger i media som tyder på en utilbørlig, om ikke direkte ulovlig, innblanding og påvirkning fra tidligere Stortingsrepresentant og nestleder, Kirsti Bergstø. Hun har i korte trekk formidlet at Berg i flere sammenhenger har vært illojal mot henne og partiet SV; - med andre ord : ingen godattest for Bergs kandidatur i nominasjonsprosessen!

Tommy Berg ble spilt ut over sidelinjen av et knapt flertall av delegatene. Etter min oppfatning ville han dersom han ble valgt kandidat, hatt en enestående sjanse til å vinne en Stortingsplass for SV for neste periode – noe Bergstø aldri maktet! Forpartiet SV var denne nominasjonen, om den fulgte reglementet – legal, men opplagt både illegitim og og uklok. Uklok fordi den valgte kandidaten er politisk totalt ukjent og høyst sannsynlig ikke får mange stemmer i Alta og Kautokeino slik situasjonen vil være på valgdagen.

I den siste uka er det blitt kjent at SVs nestleder Fylkesnes foreslo å innføre en eksklusjons-paragraf i SV, noe partiet med demokratisk stolthet, alltid har fremhevet at de ikke har, til forskjell fra andre partier. Pga. stor motstand fra bevisste medlemmer og grasrota, ble denne villfarelse (anakronismen), raskt trukket tilbake av forslagstilleren og takk for det!

Et demokratisk parti må pr. definisjon tåle kritikk og meningsbrytninger. I denne og andre nominasjonsmøter i SV, har enkelte trukket fram illojalitet-stempelet ovenfor frittalende medlemmer. Det er synd! Man må spørre: hvilke medlemmer ønsker partiet? Det er ikke nok med intelligens og velvilje, hva med kritisk holdning? - SV er jo et kunnskapsbasert parti. Partiene er jo avhengig av medlemmer og stemmer, velgerne velger etter interesser og ikke minst: tillit.

I Alta er folk i tvil om hvilke parti de skal stemme på. De fleste etablerte partier er i ubetydelig grad – eller overhodet ikke, positiv til til å imøtekomme innbyggernes ønske - et bedre tilgjengelig helsetilbud, ei heller en uhildet utredning om fremtidig helsetilbudet i Vest-Finnmark. Å ikke møte opp å stemme, er ikke i samsvar med ideell demokratisk tenkning, selv om veldig mange lar være. Men å møte opp for å stemme mot sine klare innlysende interesser, er å sammenligne med strukturell tvang– da stemmer man blankt! Derfor kan nye lister og parti være en positiv løsning for velgerne, dersom de bidrar til en tydelig øket oppslutning valgdagen. Vi ønsker jo alle en størst mulig deltakelse, uansett partitilhørighet! Det er ikke uten grunn at loven gir adgang til partifornyelser – det styrker folkestyret. Godt valg!

Otto Erik Aas

medlem av Alta SV