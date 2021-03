– Ta kampen i nærområdet

Meninger

Pasientfokus har lagt ned et enormt arbeid i kampen for helsetjenester i vår region. Ut fra det synspunktet har Irene Ojala fortjent en lønnet periode på Stortinget. Hun er en sjarmerende og veltalende dame og intensjonene for å stille liste til stortingsvalget er nok de aller beste!

Det er dessverre ønsketenking å tro at Høyre, Ap og Sp lar seg påvirke av en enkeltperson, uten et støttende partiapparat, i en prestisjesak som dette. De som tror det kjenner de ikke arbeidsmåtene og prosessene som styrer beslutningene på Stortinget. Der er det komiteene og taktiske maktpersonene på toppen som bestemmer. Pasientfokus har smertelig erfart at det ikke nytter med fakta og sunn fornuft, for det er ingen i det politiske flertallet på jakt etter! Har det vært ønskede momenter i saken så hadde man selvfølgelig utredet saken på en normal måte.

En sak som er avgjørende for et ansvarlig helsetilbud i et værhardt område er blitt ett eksempel på ansvarsløst politisk handverk der hestehandel, vennetjenester og kamp om arbeidsplasser har satt til side samfunnets behov. Muligheten for å komme i en vippe posisjon mellom to like store blokker er svært liten og det er den eneste muligheten til reell påvirkning

Man bygger ikke allianser ved å ta velgere fra alle tradisjonelle partier i Finnmark, og står man fram med kritikk av prosesser, så blir partiene enda mer oppsatt på å gjennomføre sine tvilsomme tiltak. Det er makta som rår. Som en politisk aktør får dere redusert troverdighet og større avstand fra befolkningens tverrpolitiske kamp. En kamp som Pasientfokus har ledet på en utmerket måte og som vi over tid aldri kommer til å tape. Stortinget kan overkjøre en enkel person, men ikke et enstemmig og berettiget krav om forsvarlige helsetjenester for 30.000 mennesker.

Bjørn S. Odden