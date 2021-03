Støyva Arvola om ukultur i SV: – Dette er en internfeministisk praksis det lukter «Old Spice», gurglevann og gammel svette av

Meninger

8. mars er her, og jeg har tenkt litt rundt SVs nye begrep, «Internfeministisk praksis».

Internfeminisme lyder litt som et ord André Bjerke kunne ha brukt i sine tøysevers, eller som noe Torstein Bugge Høverstad kunne ha skapt for å gi en egen klang til et plott på Galtvort.

Men hva betyr «Internfeministisk praksis» egentlig?

Min opplevelse er at feminisme i SV har flere bruksområder. Først og fremst mener nok de fleste i SV at feminisme, i forståelsen likeverd og likestilling, er en del av partiets sjel, og sentral i partiets politikk. Andre vil si at feminisme er at kvinner skal ha alle rettigheter, og menn ingen, og det er de klart mot. For meg er feminisme både likeverd og likestilling. Men det er mer enn som så. En feministisk praksis må innbefatte raushet, klare spilleregler og debatt og handling preget av respekt og gjensidighet. En feministisk praksis skal ta hensyn til at alle er forskjellige, og legge til rette for at alle skal ha mulighet til å delta og til å bli hørt i samfunnet. Bakvaskelser, manipulering og grove hersketeknikker er ikke forening med en feministisk praksis. Når SV nå etablerer begrepet «internfeminisme», må jeg undre meg over om SV har en feministisk praksis intern i partiet, og en eksternt. Det kan i så tilfelle bli en krevende spagat.

Hva så med SVs interfeministiske praksis?

La oss se på Troms og Finnmark SV, et fylkeslag der både leder og nestleder er på valg hvert år. Den mannlige lederen, som også er fylkesråd, og som har sittet en del år, innstilles videre. Hans posisjon er udiskutabel, muligheten for en kvinnelig leder blir ikke løftet til fylkesårsmøtet. Noe som er synd, ikke fordi lederen ikke er god, men fordi fylket har mange dyktige, erfarne og handlekraftige politikere. Det å dele på posisjoner og makt, og det å legge trykk på for å få dyktige kvinner inn i ledende posisjoner er god feminisme. Når nestlederposisjonen skulle fylles, ble det, i feminismens navn, forventet at man skulle finne ei kvinne fra den andre regionen i storfylket. For tredje årsmøte på rad fører gjeldende praksis til at man forventer at kvinner stiller seg til disposisjon som nestleder. Kvinner og finnmarkinger er henvist til plassen bak lederen.

Dette er en internfeministisk praksis det lukter «Old spice», gurglevann og gammel svette av.

Så til nominasjonen, og nominasjonsprosessen, der det også er naturlig å se på SVs internfeministiske praksis. Her er det mye makt og rampelys som skal fordeles.

En ting er at leder av nominasjonskomiteen, valgt av fylkespartiets øverste organ, fylkesårsmøtet, blir boikottet av en gammel patriark og to av hans medspillere, uten at fylkesorganisasjonen, politisk eller organisatorisk, er villige til å bidra til opprydding. Ingen handling, selv om leder av komiteen orienterte om utfordringene, og ba om hjelp. I tillegg tok nestleder i fylkespartiet opp problemene, og ba om at organisasjonen måtte ta grep. Det er direkte skuffende at organisasjonssekretær og fylkesleder godtar trenering og undergraving av den lovlig valgte komiteen, for så å akseptere at patriark og ikke-leder sender et skriv til hele fylkespartiet der han beskylder leder av nominasjonskomiteen for ikke å ha gjort jobben sin. Ved at fylkesleder velger å gå offentlig ut og si at dette kjente han ikke til, stempler han nominasjonskomiteens leder som løgner, mot bedre vitende. Dette er en praksis som ikke holder mål, verken organisatorisk, av hensyn til politisk demokrati eller etter en internfeministisk målestokk.

Men selve nominasjonen da, vi fikk jo ei kvinne på topp, det må da være god feminisme?

Eller?

Går vi fire år tilbake, hadde Finnmark SV en enstemmig innstilling fra nominasjonskomiteen til fylkesårsmøtet. Forslaget til stortingsliste hadde Kirsti Bergstø på topp, tidligere stortingsrepresentant og en markant politisk skikkelse både i Finnmark, i SV og i nasjonal politikk. På andreplass var ei relativt ung, relativt ny dame fra Alta SV innstilt. Hun hadde ikke vært en del av gamle diskusjoner, feider og taktiske spill, hun var opptatt av dialog og politisk utvikling for Finnmark. Hun var fra Finnmarks største kommune i folketall, og hun var fra vest, mens Kirsti var fra øst. En knallsterk, helfeminin listetopp for Finnmark SV, der øst møter vest, erfaring møter ny energi, begge er fulle av entusiasme og drivende dyktige kvinner på topp.

Og hva skjer?

Kystens patriarker bruker tid og krefter på å snakke ned andrekandidaten. Ikke fordi de hadde tatt seg tid til å bli kjent med henne, ved samtale eller intervju, men rent prinsipielt. Hun var for ung, hun var ukjent i Finnmark, hun var fra Alta, hun var bare et forkle til bruk for de sterke Alta-politikerne, hun var manipulert inn i dette.

– Javel?

Førstekandidaten på lista satt stille i båten og kom ikke med noen synspunkter på dette, ingen støtte til den kvinnelige andrekandidaten. Ingen søsterlig håndsrekning der i gården.

Resultatet ble at den unge dama tapte kampen om andre plassen mot Jan Olsen, den kjente feministen fra Honningsvåg. Den unge dama? Hun var rystet av manglende respekt og kollegialitet, manglende redelighet og styrken i viljen til karakterdrap i SV. Hun forsvant stille ut. Nominasjonskomiteens leder var nok både forbanna og svært lei seg for å ha utsatt ei ny og sterk dame for en slik behandling.

I år, 2021, har de samme patriarkene en så glødende feministisk inspirasjon at de rett og slett ikke kan forsvare en patriarkat-opprettholdende stortingsliste med en mann på topp og tre kvinner på de neste plassene, ei liste der målet var at det ikke er enkeltpersoner, men et team som skal drive valgkamp for SV, både som listetopper og for valgdistriktet som helhet. Ei liste som 6 av 8 lokallag hadde støtta. Nei, i feminismens navn må vi ha ei kvinne på topp. Rett nok ei kvinne som er relativt ung, som er ny i SV og ukjent både politisk og ellers her i fylket. Verken hun eller andrekandidaten, Skipperen fra Nordkapp hadde vært gjenstand for politisk intervju i forhold til de rollene de nå var foreslått inn på. Argumentene for listetoppen var at hun var kvinne, og at hun var samlende. Hva ved denne prosessen mente man var samlende? Ingen forsøk på dialog med lokallagene i forkant. Intet fokus på politisk ståsted, på tanker om hvordan lista skal sikre kontakt med lokallag i hele Finnmark, ikke fokus på egnethet og tanker om arbeidsformer. Intet fokus på å få til ei liste som sikret bredde og representasjon geografisk, yrkesmessig og politisk. Det er trist at fylkesstyret valgte å bifalle denne prosessen. At de støtter opp om resultatet i feminismens navn er begredelig.

I det øyeblikk man bruker kjønn som maktmiddel for å oppnå posisjoner og makt utenfor de demokratiske spillereglene, under dekke av feminisme, er vi på ville veier. Det er mulig dette er å forstå som internfeminisme, men for meg blir det urent spill og diskreditering av feminismen. Når jeg ikke kan stole på at vi stemmer inn kvinner fordi vi ønsker deres representasjon, deres deltakelse, for at a alle skal ha samme mulighet til å påvirke, blir feminismen hul og meningsløs. Når det å fremme en kvinnelig kandidat blir en brikke i et maktspill som slett ikke handler om jenter og kvinners, og andre undertrykte gruppers rett til å bli hørt og til å delta, da er ikke feminisme en kraft for likestilling lenger. Da er feministisk retorikk blitt en brikke i patriarkatets skitne maktspill.

Med det ønsker jeg SV lykke til med sin vurdering av egen internfeministiske praksis. Ut fra stadig flere og tydeligere eksempler på at SV sentralt blander seg inn i fylkeslagenes nominasjoner og prioriteringer av saker, vil jeg oppfordre SV til å benytte muligheten til å vurdere sin egen demokratiske praksis også i forhold til lokaldemokratiet.

Vi kan alltids være lei oss for ukultur og manglende feminisme i SV, men når alt kommer til alt er ikke dette enestående for SV. Dette finner vi dessverre i alle politiske partier. For framtida håper jeg at SV kan klare å sette sine egne, høyere, standarder for demokrati, deltakelse og feminisme.

Silja S. Arvola

Tidligere Finnmark SV