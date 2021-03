Klart vi bør stille opp for Oslo

Meninger

Vi bør stille opp for Oslo og andre byer med ekstraordinært smittetrykk og vaksinebehov, men det aller viktigste er at innbyggerne i hele landet kan brette opp ermene for et nasjonalt vaksineløft.

Arbeidet med å skaffe nok vaksiner er det aller viktigste, slik at vi raskt og effektivt kan normalisere samfunnsmaskineriet. Det har gått smått, ikke minst i Alta der personell har vært mer enn klare med sprøyta i lang tid.

På mange måter har norske myndigheter gjort en solid innsats for å stagge viruset, både nasjonalt og lokalt. Vi mener likevel smitte og deretter muterte virus i større grad burde møtt på motstand ved ulike «smutthull» på veien inn i Norge, for eksempel flyplasser. Om ikke annet for å forsinke prosessen i påvente av vaksinasjon.

I dag kom beskjeden om at også Alta har smitte fra britisk mutasjon, så det har i bunn og grunn vært et spørsmål å forsinke ulike faser av pandemien, slik at den ikke slår ut helsevesenet og de mange ansatte som har stått på sent og tidlig. Framfor alt er vi enige om at dette er et felles problem, men der det er tilrådelig med differensiering, burde det vært naturlig

Hovedstaden har slitt med vedvarende smittetrykk og dermed levd med mange krevende tiltak og restriksjoner. Det skulle bare mangle at vi ikke bidrar med en bøtte vann i lenken av 330 kommuner som vil slukke brannen der den rent faktisk befinner seg.

Vi mener det er en sunn og solidarisk refleks å støtte hovedstaden, der det er flest mennesker og dermed størst behov. Det er ikke noen motsetning mellom å gjøre en god jobb i Oslo og fylle behov i resten av landet.

Vi tror tvert imot det er hjelp til selvhjelp, selv om det påpekes at en såkalt skjevfordeling ikke hjelper på smittetrykket. Vi tror imidlertid «linkene» til Oslo er så mange og viktige, at det må være i alles interesse at hovedstaden kommer raskt til hektene.

Så kan det diskuteres om tre prosent forflytning av vaksiner fortoner seg som en symbolsk håndsrekning, men betyr det noe for liv og helse i et utsatt område, bør vi trå til.

Det siste året har vært hard lut for Oslo, på alle tenkelige vis. Å være luta lei deler de imidlertid med oss alle, men framfor alt handler det nå om å unngå flere tapte liv og raskest mulig sveive i gang motoren, som gjør at barnehager, skoler, arbeidsliv og etterlengtede tilbud kommer tilbake. Da må vi få en massevaksinasjon som monner denne våren.