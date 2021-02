Snelandias bussruter

Meninger

Først vil vi berømme fylkeskommunen for å sette opp disse rutene, spesielt positivt mener vi rute 66 over Ifjord- og Børselvfjellet, da den følger den gamle Nord-Norge ruta mellom Kirkenes – Hammerfest – Alta.

Så til selve ruta. Tar utgangspunkt fra turen lederen i Pensjonistforbundet Finnmark hadde den 3.2.21.

Avgang Tana bru kl. 09:20, ok

Bussbytte i Kunes, ok

Lakselv, sjåfør bytte, ok

Skaidi, ok

Alta (endestasjon) kl. 16:00

Kjøretid 6 timer og 40 minutter + 2 timer og 20 minutter fra Kirkenes.

På denne strekningen er det ikke lagt inn noen pauser, hverken for toalettbesøk eller matpause. Detter er ikke holdbart! Bussturen Kirkenes – Alta en kjøretur på 9 timer.

Så til rute 60 Alta-Karasjok-Tana (5.2.21).

Avgang Alta kl. 16:05, ok

Ankomst Karasjok kl. 19:15, ok

Flexx buss Karasjok – Tana, kl. 19:35

Til Tana kl. 22:15

Så litt om fasilitetene på turen.

Det er bra standard på bussene, men burde være toalett på alle busser.

Reisende til lege må som regel bo på hotell og må på avreisedagen ut kl. 12:00 fra rommet. Alta mangler venterom, og når bussen ikke går før kl. 16:05 (rute 60), så blir det lenge å vente ute i all slags vær. Samme er i Karasjok, der er venterom, men det er låst. Tana bru har både venterom og toalett.

Så til plassbestilling og betaling av billetter.

Dette er kanskje det største problemet. Det er mange eldre som har behov for transport, både til lege og andre ærender, og flere eldre blir det. Når man bestiller billett får man beskjed om å betale over nett, sms eller vipps. Betaling med penger er ikke akseptert. Så hvis man ikke kan med data, så kan man bare gi opp. Billetten må heller ikke betales mer enn 2 timer før bussavgang.

Til slutt håper vi at Troms og Finnmark Fylkeskommunen med Fylkesråd for samferdsel og Samferdselskomiteen og vil se på dette og komme med tiltak, slik at det blir enklere for reisende å bruke bussen.

Pensjonistforbundet Finnmark