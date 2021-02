Dolket i ryggen

Meninger

Kampanjen mot Alta-politikerne nådde en ny og skuffende fase i helga. Finnmark SV brukte alle tenkelige metoder for å fjerne altaværingen Tommy Berg fra 1. plassen på stortingslista – og lyktes i siste liten ved å slippe ytterligere en kandidat på banen. Lenge etter fristen.

Vi registrerer at Tommy Berg tar det hele sporty og forholder seg til at han han tapte voteringen med fire stemmer. I disse tider skal man sette pris på politikere som takler nederlag, men dette minner sterkt om et dolkestøt mot en altapolitiker som i mange år har argumentert for et styrket helsetilbud. Det er tabu.

Nordkapp-ordfører Jan Olsen var klar på dette under årsmøtet og har i brevs form gjort sitt ytterste for at Berg skal støtes ut i kulden under nominasjonen. Han må ha glemt at Berg i dag er gruppeleder for Troms og Finnmark SV og at han fikk bred støtte i «høringsrunden» blant medlemmene. Det som noen nå kaller en demokratisk prosess, minner mer om et skittent spill i kulissene.

Først ble veteran Johnny Ingebrigtsen børstet støv av lørdag ettermiddag. Da han ikke lå an til å nå opp, fant man altså fram til Amy Brox Webber fra Sør-Varanger, uten at møteledelsen fant det naturlig å minne om fristen. Brox Webber var å finne på 2. plassen bak Tommy Berg på det alternative forslaget, men må sies å være ukjent for de fleste velgerne. Man har vært villig til å strekke seg veldig langt for å stanse Tommy Bergs kandidatur. Vi tror problemet er adressen og at han er frekk nok til å ha ambisjoner på vegne av helsetilbudet i byen han kommer fra. I SV har dette skapt enorme mosetninger de siste valgene.

Når komiteleder og Vadsøs varaordfører Hanne Harila overfor iFinnmark kaller dette for en råtten prosess og sporenstreks melder seg ut av SV, sier det sannsynligvis mye om det demokratiske sinnelaget som har preget partiets nominasjonsmøte. Hun hevder også at sekretariatet og tidligere toppkandidat Kirsti Bergstø har blandet seg inn i prosessen. Vi håper i det minste på klare svar på om dette er riktig og om SV sentralt er bekvem med måten dette har foregått på.

For velgerne må det være et tankekors at Alta-politikerne i rødgrønn fløy er totalt utradert fra stortingsvalget. Både i Sp, SV og Ap har ryddesjauen vært total og det hele virker nesten som en invitasjon til brudd. Det kommer i en situasjon der Alta-politikerne inviterer til en debatt om hva som skjer etter en eventuell reversering av fylkeskommunen, frontet av de samme partiene.

De rødgrønne partiene har i klartekst skviset Alta i demokratiske prosesser fram mot stortingsvalget. De ser ut til å være helt bekvem med dette – og har heller ikke det minste omsorg for helsetilbudet for befolkningen. Kanskje det da også er ok at Alta ikke blir med videre i Finnmark, så framt stortinget finner det akseptabelt med en egen fylkeskommune for 50.000 innbyggere.

Rolf Edmund Lund

Ansvarlig redaktør