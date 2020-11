Kjære Alta kommune og Rikke Raknes

Meninger

Klubbstyret ved Alta Ungdomsskole ønsker å kommentere et par punkter i artikkelen om tilbudet til minoritetsspråklige elever.

Vi mener fortsatt at opplæringsloven ikke følges så lenge elever med fremmedspråklig bakgrunn ikke får det tilbudet de har krav på ifølge opplæringsloven.

Oppvekstsjef Rikke Raknes' tolkning av opplæringsloven er vi ikke enige i. Derfor vil vi vise direkte til opplæringsloven:

§ 9 A-2.Retten til eit trygt og godt skolemiljø

Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring.

Hvordan kan skolehverdagen til disse elevene fremme trivsel og læring når de ikke forstår noe av det som foregår i klassen? Ingen kan kommunisere med dem. Har man en person som kan følge disse elevene så har man i alle fall mulighet gjennom tegn/kroppsspråk til å kunne formidle noe, vise, legge til rette. Men de er altså stort sett en del av en klasse med opptil 30 elever og en lærer.

§ 1-3.Tilpassa opplæring

Opplæringa skal tilpassast evnene og føresetnadene hjå den enkelte eleven, (…)

En lærer som i tillegg har 27 andre elever kan ikke følge disse elevene opp slik det kreves for å kunne tilpasse hverdagen, gi dem trygghet, tillit og forståelse.

§ 2-3. Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa

(…) Elevane skal vere aktivt med i opplæringa.

Her er mulighetene veldig begrenset. Alle har vel en felles forståelse av at det er viktig å lære språk og kultur fort. Underveis vil eleven kunne være aktiv i vurdering av innhold. Dette forutsetter en viss form for kommunikasjon og forståelse.

§ 2-8.Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.

Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.

Basert på hverdagen til disse elevene sier det seg selv at de ikke har tilstrekkelig kunnskaper til å følge vanlig opplæring i skolen. Elevene har ikke tilstrekkelig “dugleik” i norsk til å følge klassens undervisning. Det de opplever da er ikke et språkbad, men språkdrukning.

Vi stiller oss også undrende til at Rikke Raknes avviser at det er innmeldt konkrete ønsker om flere ressurser. Vi vet at dette er spilt inn til oppvekst, både av tidligere og nåværende ledelse ved Alta ungdomsskole. Dette ble allerede gjort i forkant av elevers ankomst forrige skoleår.

Klubben ved Alta Ungdomsskole ble heller ikke tatt med på råd da Alta Kommune valgte å la Sandfallet Ungdomsskole legge ned innføringsklassen. Vi kjenner oss ikke igjen i påstanden om at det var skolenes ønske om å legge den ned.

Resultatet ble at elevene mistet sårt tiltrengte ressurser, og at de dermed ikke fikk nok opplæring. Ressursene som ble tatt bort, ble heller ikke erstattet med andre alternativ som kunne ivareta elevene. Resultatet av det er at elevenes opplæring og integreringsprosess tar mye lengre tid.

For å løse denne utfordringen med minoritetsspråklige elever, må denne gruppe av elever bli tatt på alvor. Kommunen må tilføre de ressursene elevene trenger for å bli integrert i skolen, og samfunnet for øvrig.

Vi, Alta Ungdomsskole, ønsker med andre ord mer ressurser, sånn at vi kan lage et mer tilfredsstillende tilbud til de fremmedspråklige elevene. Per dags dato er vi ikke i stand til det innenfor de rammevilkårene vi har. Vi har et ansvar for å varsle når rammevilkårene skaper faglige og etisk uforsvarlige tilstander. Det har vi nå gjort. Og da forventer vi også en endring innen kort tid.

Klubbstyret ved

Alta Ungdomsskole