– Vi skal tenke grundig på om vi skal stille stortingsliste

Meninger

Først vil vi i Pasientfokus takke alle våre støttespillere som har bidratt til at vi i over tre år har hatt mulighet til å jobbe for pasienter i Alta-regionens beste. Vi har jobbet for at syke folk i vår region skal få en verdig behandling når de blir eller er syke. Vi har jobbet for eldre med geriatriske helseproblemer, for fødekvinner og for våre sambygdinger som av ulike årsaker trenger akutt behandling til riktig tid og på riktig behandlingssted.

Vi i Pasientfokus har jobbet i tre år og fire måneder, rundt 70 samtaler med stortingspolitikere er gjennomført, to samtaler med helseminister, samtaler med eldreministre, Helse Nord og foretaksledelsen ved Finnmarkssykehuset, samt pasientreiser. Vi har invitert oss selv til møter med politikere i egen kommune. Vi har anbefalt egne politikere til å si opp avtale med Helse Nord i ei tid hvor byggestart ikke var avklart, vi har gjort det – fordi det har vært riktig – ikke fordi det har vært enkelt.

11. november hadde Altaposten en sak om at Pasientfokus og jeg burde stille liste til kommende stortingsvalg i 2021. Det er hyggelig å få en bekreftelse på at Pasientfokus har gjort en god jobb. Etter at saken sto i avisa har vi fått veldig mange tilbakemeldinger fra velgere fra samtlige partier om at vi i Pasientfokus må stille til valg. En kvinne skrev; «Still til valg. Dere har jobbet gratis for oss i snart fire år. Med en plass på Stortinget kan dere jobbe tett på makta på samme vis – og til og med få betaling for det. Jeg stemmer aldri Ap flere ganger, men jeg skal stemme på Pasientfokus. Det er kun dere som gjør noe for oss.» Det viser seg altså at velgere fra samtlige partier i Alta tar kontakt og sier at de vil stemme på Pasientfokus – til og med sofavelgere vil gjøre det.

Først er det viktig å si at uansett om vi stiller liste eller ikke: Vi er svært ydmyke til den tilliten som folk i Alta-regionen nå viser oss. Velgere fra samtlige partier har tatt kontakt – det viser at vi har klart å drive helsepolitikk på høyt nivå – uten å ta partipolitisk standpunkt. Det er også fint å få tilbakemeldinger fra velger i andre kommuner i Finnmark, også fra Hammerfest, om at Pasientfokus kan være et alternativ til ulike partier som har vist at de ikke ivaretar pasienter i hele Finnmark sine rettigheter til behandling ved riktig sykehus. Eller slik familien til en pasient i Hammerfest skrev i dag: Vi har forstått at dere i Pasientfokus også jobber for oss i Hammerfest. VI forsto det da du skrev at «De er på sykehus, men ikke riktig sykehus.»

For egen del kan jeg si at jeg aldri har sett for meg et liv på Stortinget. Da jeg inviterte folk i Alta til å være med på en Postkortaksjon i juli 2017 – hadde jeg en formening om at vi ville være ferdig med jobben når Stortinget hadde stemt over Venstres dokument 8 forslag – en eller annen gang høsten 2017. Kunnskap er viktig – deling av kunnskap er viktigere. Folk i Alta og Kautokeino var med på å skrive tusenvis av postkort. Vi har selv skrevet informative brosjyrer til hvert enkelt møte vi har vært på, hver brosjyre har vært tilpasset det enkelte parti. Vi har levert pasienthistorier og formidlet fakta så trist og rørende at det har vært vanskelig, allikevel oppdaget vi en forutinntatt holdning MOT Alta-regionens legetime krav om akutt-tilbud, fødeavdeling og geriatri. Så er det en gang slik – når politikere ikke ønsker kunnskap – da er landet vårt sårbart. For det som er mulig i Alta og Finnmark – det gir legitimitet til dårlige løsninger også andre steder i vårt land.

Nesten samtlige parti har skuffet.

Frp og Venstre har skuffet fordi de ikke satte hardt mot hardt i regjering med Høyre. Etter at Frp gikk ut av regjering har de stått på for Finnmark og for Alta. Det er bra!

Høyre sin representant fra Alta har skuffet – skuffet fordi hun sa hun ville stemme for konsekvensutredning, men stemte mot. På den andre side fikk Høyres velgere det partiet deres lovet – og løftet Høyre går til valg på i 2021 er sykehus til Alta i 2035 – om 15 år. Hvis geriatri, fødeavdeling og akutt er viktigst for deg som velger – da ser det ut for at Høyre er feil parti. Det sier tidligere Høyre velgere i epost til oss i dag.

AP har heller ikke skuffet så mye. Velgere i Alta har fått det Arbeiderpartiet har lovet. Intet mer. Finnmark Arbeiderparti ønsker ikke at Alta skal ha fødeavdeling, akutt-tilbud ei heller fødeavdeling. Det ble fastslått i en avtale inngått av AP i Finnmark i 2010 og bekreftet sist i oktober da Finnmark Arbeiderparti hadde sitt årsmøte da Finnmark Arbeiderparti stemte NEI til geriatri, fødeavdeling og akutt-tilbud for befolkningen i Alta. Så hva skal man egentlig si?

Uten å være ufin, kan jeg driste meg til å si at Ap fremstår som et gammelmodig parti som ikke ser etter løsninger som sikrer distriktene akuttberedskap. Ap gjør det som markedskreftene legger føringer for, teller plusser og minuser i helseforetakets regnskapet der du som pasient er varen som skal opprettholde bosetningen i Hammerfest. Men AP er ikke alene om det. SV og Rødt gjør det samme – de ivaretar og skjermer de som har penger og utdanning, de som kommer til å få de største pensjonene – de driter i skiferarbeidere, fjordfiskere, bønder, reindriftsutøvere, vaskere, butikkmedarbeidere, entreprenører og turistnæringen og så videre – de som har bygget Alta-regionen – stikk i strid med sine valgprogram som sier fine ord om likeverdige sykehustjenester og at sykehus skal bygges nær folket.

SP har i sitt kommune- og fylkestingsvalg for 2019-2023 lovt at Alta skal ha fødeavdeling og geriatri, men nu vil de ikke snakke høyt om det – samtidig som de fester seg mer og mer til AP og Jonas Gahr Støre i en eventuell regjering. Vi må faktisk huske på: SP gikk til kommune- og fylkestingsvalg i 2019 på at Alta skulle ha fødeavdeling og akutt. Det er bare litt over et år siden. Det vil si at SP har to år og ti måneder til å oppfylle sine løfter til Alta. Det holder ikke at de lager nye programmer – for er det slik – da må politiske programmer lages med datostempling. Er det noen av dere som har sett et eneste politisk parti merke sitt valgprogram med følgende stempel: «Merk utløpsdato: Valgprogrammet er kun gyldig til dagen etter valget?»

Vi i Pasientfokus, Unn Hariet Vekve og jeg, samt styret vårt i Alta sykehus med pasientfokus, takker for tilliten som er vist oss de siste dagene. Vi lover at vi skal tenke grundig over om vi skal stille liste til neste stortingsvalg i 2021. Vi skal tenke over det – ikke fordi det er enkelt, men fordi det kan være riktig. I mellomtiden skal vi fortsette jobben for flokken vår i Alta, Kautokeino og distriktene. Fordi det er viktigst.

Irene Ojala, Pasientfokus