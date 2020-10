Regjeringspalasset i Oslo

Meninger

På Nordnorsk Debatt i Nordlys leverer Høyres kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup nok en gang et varmt forsvar for gigantplanene om nytt regjeringskvartal i Oslo Sentrum, etter at nyhetsredaktør Skjalg Fjellheim ved flere anledninger har kritisert den svimlende pengebruken.

Foreløpig er kostnadene anslått til mellom 26,1 og 36,5 milliarder kroner. Trettisekstusenfemhundre millioner! Men hvem tror vel i fullt alvor at det stopper der? Vanlig taktikk i slike sammenhenger er jo helt bevisst å operere med altfor lave kalkyler for å «selge inn» prosjektet. Og ministeren fra Oslo Høyre har jo langt på vei innrømmet at sluttsummen for dette gigantprosjektet har verken han eller andre oversikt over. Men det endrer ingen ting for ham og regjeringen. Utrolig nok.

Erfaringsmessig må anslagene sannsynligvis flerdobles. Eksemplene er mange, men det bør vel holde å minne om det skandaløse prosjektet med Stortingsgarasjen for noen få år siden, der man så vidt jeg husker startet med et anslag på 90 millioner og endte opp med en sluttsum på godt over 2 milliarder.

Nå kommer det protester fra hele landet mot den avsindige pengebruken: Hvorfor er det absolutt nødvendig å bygge dette regjeringsbygget på Norges dyreste og vanskeligste tomt, er det mange som spør seg. Svaret er selvfølgelig enkelt, dessverre: Først og fremst handler det om byutvikling med statlige midler. På samme måte som hovedstadsmiljøets intense kamp for snart et tiår siden for et OL i 2022, er dette først og fremst distriktspolitikk. En slags omvendt variant, vel å merke. For Oslo. Da oppheves alle krav som ellers stilles til kost-/nytteverdi de fleste andre steder i landet. For oss her nord holder det vel å nevne planene om Nord-Norgebanen og lovnadene om ilandføring til en oljeterminal på Veidnes i Nordkapp.

36,5 milliarder, altså. Foreløpig. Det kunne blitt mange nye sykehjemsplasser for noen av disse milliardene. Mange flere omsorgsboliger. Mange flere nye sykepleiere, som vi vil trenge tusenvis av i årene som kommer. Mye ny asfalt på nedslitte veier. Mye rassikring. Mye tryggere skoleveier. Masse sårt tiltrengte midler til vedlikehold av skoler og andre offentlige bygninger landet rundt, der etterslepet er enormt.

Livsforlengende medisiner til dødssyke mennesker, som i dag får avslag på grunn av trang økonomi, hadde vi kanskje også hatt råd til. Og – ikke minst: Hadde man i tillegg kuttet litt av milliard-skattekuttene til landets aller rikeste hadde vi kanskje ikke trengt å kutte i brillestøtten til halvblinde småunger, eller øke egenandelene for eldre og syke i helsevesenet...? Bare for å nevne noe.

«Nikolai Astrups enøyde forsvar av det nye regjeringskvartalet kan komme til å koste regjeringen dyrt», skriver Fjellheim. La oss inderlig håpe det.

Magnar Leinan