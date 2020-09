– Atomflaksen varer ikke evig

Meninger

26. september markerte vi FNs internasjonale dag for total avskaffelse av atomvåpen. Datoen er ikke tilfeldig. På denne dagen i 1983 var den sovjetiske forskeren og offiseren Stanislav Petrov på vakt da varslingssystemene viste fem innkomne amerikanske missiler. Petrov stusset over antallet, men visste at han etter protokollen skulle melde videre om angrepet. Petrov visste også at den meldingen sannsynligvis ville føre til et motangrep og starten på en atomkrig. Petrov varslet ikke sine overordnede. Han stolte på magefølelsen som sa at dette måtte være falsk alarm, og kan med det ha reddet verden fra atomkrig. Det viste seg at det ikke var missiler varslingssystemene hadde fanget opp, men en refleksjon av sollys på et skylag. Hadde en annen mann vært på vakt den dagen er det ikke sikkert vi hadde vært her i dag.

Tenker du det er lenge siden? Langt borte? At noe slikt ikke kunne skjedd i dag? I januar 1995 ble en norsk forskningsrakett skutt opp fra Andøya for å innhente informasjon om nordlyset. Andøya hadde varslet russisk UD, men beskjeden nådde aldri det russiske militæret. De trodde raketten var et amerikansk atommissil, og satte i gang forberedelser på et tilsvar med atomvåpen. Krisen varte i 20 minutter, og er blitt omtalt som den alvorligste hendelsen i den kjernefysiske historien.

Listen over uhell og nestenulykker med atomvåpen lang. Så lenge atomvåpen finnes er det fare for at de blir brukt, enten med vilje eller som resultat av en ulykke. Vi har hatt flaks i 75 år. Det er naivt å tro at flaksen vil vare evig.

Ved bruk av atomvåpen vil ingen kunne gi nødvendig hjelp. Skadene vil være for omfattende og strålingsfaren for stor. På samme måte som myndighetene i Hiroshima ikke kunne gi nødvendige hjelp til sine innbyggere, vil ikke Alta kunne håndtere et atomvåpenangrep. Heller ikke staten eller internasjonale hjelpeorganisasjoner vil kunne yte nødvendig hjelp, skadene vil være for omfattende og strålingsfaren for høy.

Med begrunnelse i de humanitære konsekvensene vedtok FN et forbud mot atomvåpen i 2017. Norge boikottet forhandlingene og har fortsatt ikke tilsluttet seg avtalen. Slik skjermer Norge atomvåpenstatene for press om reell og gjensidig nedrustning.

De humanitære konsekvensene av atomvåpen skjer ikke på et abstrakt sted eller i et internasjonalt forhandlingsrom, de skjer i kommuner og byer der mennesker bor og lever. Det er der husene raser, der mennesker brennes levende og der overlevende må leve med traumene. Hvis katastrofen inntreffer hos oss, er det våre folkevalgte som står ansikt til ansikt med konsekvensene.

Anja Lillegraven

Daglig leder

Norske leger mot atomvåpen