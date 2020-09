Vi vil bruke de store pengene på det som gjør hverdagen tryggere og samfunnet mer rettferdig

Meninger

Vi trenger et fellesskap som tar større ansvar – for å skape verdier og arbeidsplasser, for å styrke vår felles velferdsstat og for å gjennomføre utslippskutt på en måte som er rettferdig og skaper jobber. Det er den røde tråden i programkomiteens forslag til partiprogram for de kommende årene, som vi har lagt fram i dag, og som nå skal på høring i partiorganisasjonen.

Vi gir i programforslaget tre løfter til velgerne: Trygt arbeid til alle er jobb nummer én, velferdsstaten skal gjøres sterkere, og Norge skal nå sine klimamål og bidra til å løse klimakrisen internasjonalt. Kampen mot ulikhet inngår i alle løftene og er sentral gjennom hele programmet.

Norge har en fallende eksport, det er økende utrygghet i arbeidslivet, og mange rundt om i landet merker at økende ulikhet, sentralisering og privatisering gjør livet vanskeligere.

Programforslaget er et kraftfullt forsvar for velferdsstaten og har en tydelig front mot privatisering og sentralisering, innenfor alt fra barnehager, barnevern og skoler til sykehus og eldreomsorg. Vi vil ha mindre markedstenkning i velferdsstaten og gjennomføre en tillitsreform som gir fagfolkene i offentlig sektor tillit og tid til å gi innbyggerne best mulig hjelp.

Velferdsstaten er vårt sterkeste forsvar mot økende forskjeller, og gode offentlige tjenester som når alle, uavhengig av lommebok og adresse, er avgjørende i møte med det som ligger foran oss. Oppgavene vokser med flere eldre, trusselen fra pandemier og en økende tillitskrise i distriktene. Derfor må velferdsstaten ikke bare forsvares, den må bli sterkere.

Også når det kommer til arbeid og klima- og næringspolitikk, viser vi hvordan vi skal løse de store oppgavene sammen – med en aktiv stat som samarbeider med arbeidsfolk og bedrifter og er med på å utvikle nye næringer for Norge.

Vi må skape flere arbeidsplasser og ta i bruk alle mulighetene i et land rikt på ressurser. Skal vi lykkes, må vi ha en aktiv stat som stiller opp og stiller krav for å sikre verdiskaping og arbeidsplasser i hele landet, og som bruker penger, bestillermakt og eierskap for å bygge klimaindustri og gjøre klimaomstillingen rettferdig.

De siste årene har forskjellene i landet vårt økt: Mellom rik og fattig, mellom by og land. Koronakrisen har gjort vondt verre for mange.

Nå trenger vi sterkere fellesskap. Vi lover å gjøre arbeid til alle til jobb nummer én. Vi lover å gjøre velferdsstaten sterkere, og vi vil bruke de store pengene på det som gjør hverdagen tryggere og samfunnet mer rettferdig, som tjenestepensjon for alle, fra første krone og første dag.

Arbeiderpartiet mener dette er valg vi som samfunn må ta dersom forskjellene i Norge skal bli mindre og mulighetene større, uansett hvem du er, og hvor du bor.

De store oppgavene løser vi best sammen!

Jonas Gahr Støre

Arbeiderpartiet