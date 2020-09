Meninger

Papiravisen kan vurderes enten ut fra kvantitet, kvalitet eller begge deler. I sin karakter er avisenes viktigste agenda nyhetsdekning, opinionsdannelse (jfr. ”den 4. statsmakt”) og meningsbrytning. Denne kommunikasjonen kommer fram gjennom prioritering og indirekte gjennom valg av stoff og intervjuobjekter, vinkling, språk og oppsett. Gjennom denne formidling kommer avisens profil (”avisen slik den er”) godt fram. Ut fra det kan man foreta en analyse. For å foreta en kommunikasjonskritisk analyse, må det tematiseres. Ved å splitte opp i temaer og innfallsvinkler kan man vurdere redaksjonenes valg. Da får man bedre fram noen av avisens karakteristiske trekk:

1. Avisenes «verdensbilde og verdens sentrum»

2. Nyhetsdekning

3. Feature og leserinnlegg

4. Kultur, sport og «fylnad»

Kronikk, del 1 av 2 Hva står det i avisene? I to kronikker tar Odd Mathis Hætta for seg innholdet i papirutgavene til de tre største lokalavisene i Vest-Finnmark. Første del er en kvantitetsoversikt.

1. Avisenes «verdensbilde og verdens sentrum»

Alle tre avisene, Finnmark Dagblad (FD), Altaposten og Ságat, har sin geografiske forankring, men avisene har forskjellig vekting på sentrum og periferi. Alle avisene i landet er blitt mye mer personsentrert enn bare for ti år siden, så også med disse tre. Det er tidens trend, det individuelle er i fokus. FD har brei dekning av ytre Vest-Finnmark, med hovedfokus på Hammerfest og Kvalsund, men også god dekning av nabokommunene Hasvik, Alta, Måsøy og Nordkapp. Det er ofte store oppslag om få saker, noe som går sterkt utover andre aktuelle saker fordi titlene (overskriftene) og store bilder opptar mye av spalteplassen.

«Altaposten er en fri og uavhengig avis for Alta, Loppa og Kautokeino», men i praksis har dekningen en overvekt av sentrum rundt helsesenteret, rådhuset og Amfi. Jo lenger ut fra avisens «verdens navle», dess mindre stoff derfra. Dette kan naturligvis forsvares med at her bor flest mennesker og her foretas avgjørelser som får virkning for hele kommunen. Avisens dekning av sentrum er mer kritisk enn dekningen fra distriktene. Fra periferien er det ofte gladsaker som presenteres. Men det er en kritisk vinkling og vedvarende negativ omtale av Hammerfest sykehus. Avisen selv kaller det «for Alta, ikke i mot Hammerfest», men ingen altapolitiker eller parti har ryggrad til å gå offentlig i mot avisens agenda. En tilsvarende kritisk journalistikk og tilnærming forekommer ikke mot Loppa og Kautokeino. Kommunens superliberale holdning til utmarkforskrifter, miljøgifter og bilvrak, byråkratisk somling og lignende saker der borte lever i skyggenes dal.

Ságat er først og fremst en «samenes avis og samenes venn», men fungerer mest som lokalavis for Porsanger. Avisen har ofte kritisk og avslørende journalistikk om sentrale saker i Porsanger og Karasjok, men praktisk talt intet av dette i andre «samekommuner» som Tana, Nesseby og Kautokeino. Avisen har meget brei dekning av Sametinget og de samiske organisasjoner, men mest «godter», uten noe kritisk blikk.

Avisenes lederartikler skal gi uttrykk for redaksjonens syn og mening. FD har som regel en fellesleder fra Amedia, mens de to andre har selvstendige ledere. Felles for lederartiklene er at de er for lange. Det hadde vært en styrke om de bare var halvparten så lange. Da kunne avisen ha to ledere, en lengre og en kort – som mange av de store avisene. FD har i helgeutgaven et slags kåseri. Kvaliteten varierer sterkt, fra det platte til det leseverdige.

2. Nyhetsdekning

Sett tradisjonelt, har Ságat uten tvil den beste og breieste nyhetsdekning av de tre avisene. Er man interessert i de mest sentrale nyheter i Sør-Varanger, Loppa, Tana, Berlevåg eller Måsøy og Finnmark fylke, holder enspaltes nyhetsbulletiner leseren orientert om det som skjer her. De sentrale nyhetene får større plass og omtale der titlene står godt til ingressen og brødteksten. Denne «korrespondansen» har også de to andre avisene. Mange av nyhetene blir slått stort opp av journalisten selv om sakene er svært lokale og uten allmenn interesse eller betydning. Det er kanskje deskansvarlig eller teknikken som «forstørrer og fyller» avissiden.

Både FD og Altaposten har relativt sett få 1-3 spalters nyhetsoppslag. Mange oppslag er så lokale og uten nærmere geografisk referanse i Altaposten at bare journalisten og de som er intimt knyttet til stedet, vet hvor lokaliteten ligger. Enkelte nyhetsmeldinger blir slått stort opp, ikke bare på førsteside, men også inne i avisen. Disse voluminøse nyhetsoppslagene grenser ofte opp til feature.

3. Feature og leserinnlegg

Feature er en avisgenre der inntrykk og opplevelser blir skildret gjennom replikker, kontraster, gjentakelser og symboler. Leseren skal få følelsen av å bli dradd inn til mennesker og situasjoner. Journalisten er historiefortelleren som selv er til stede, er medspiller og kan prege artikkelen eller reportasjen. Feature er som regel oppsett på 1-4 sider. Her har alle tre avisene omtrent like mye feature i de undersøkte perioder.

Både FD og Altaposten - som mange distriktsaviser har begge de siste årene satset stort på feature. Begge har større featurereportasjer og featureartikler. I FD er det ofte en blanding av nyheter og feature på temaer som straffesaker eller andre rettssaker med minutiøse og intime detaljer, knyttet til kjønnsorganer og erotiske eksesser. Ellers har avisen hatt en serie bl.a. om sykehus. I hele 2020 var Hvaldimir en viktig sak, bl.a. en 4-siders feature om hvalen og hele første side ”Hvaldimir en suksess” (FD 7. juni 2019). Kanskje ikke så interessant, men sikkert til stor glede for journalisten!

Altaposten har etter hvert gått mer over til featurejournalistikk, men med kortere oppsett enn FD. Gjennom flere år har Altaposten satt søkelyset på alle mulige og ikke-mulige sider ved Fylkessykehuset i Hammerfest. Dette gjøres konsekvent på en negativ og ufordelaktig vinkling gjennom featurereportasjer, sykehistorier, angivelig feilbehandling og til og med leserinnlegg av en mellomleder (f.eks. 27. mai og 6.juni 2020) da noen betegnet dekningen som kampanjejournalistikk (25. og 29. juni). Avisens motivasjon er bedre «sykehus» i Alta, men konsekvensen er å opparbeide hat i Altas befolkning mot Hammerfest.

Det er hevet over enhver rimelig tvil at mellomlederen over flere år har blandet kommentarer og fakta ved valg av intervjuobjekter og spørsmålsstillinger, ordvalg og oppsett. For ordens skyld; redaktørplakaten slår fast «Det er redaktørens ansvar å sørge for et tydelig skille mellom fakta og meningsinnhold.» Og som en gammel og erfaren redaktør slo fast: «Kommentarer er viktige, men fakta er hellige». Om redaktøren innrømmer det eller ikke, så har avisen i denne sak, gjennom flere år, ofte blandet sammen kommentar og fakta. Ságat har i sin feature mest om samisk og samiskrelaterte forhold. Her forekommer sjelden kritiske spørsmål eller kommentarer. De er ensidig positive til såkalt «samisk selvstyre», gode fotografier og pene oppsett. Det er lett å se at redaksjonens agenda er å skape et positivt syn på det samiske, særlig Sametinget. Ságat har også en tendens til å blande kommentarer inn i faktastoffet.

Leserinnleggene har ofte høy kvalitet både fordi de er gjennomtenkt og godt formulert. De kan ofte gi en klar framstilling av sakens andre sider enn redaksjonens. Uten disse innlegg ville avisen være «tynnere». Noen har høy kvalitet, som f.eks. innlegg på s. 2 i FD 17. sept. 2020, - en litterær perle!

4. Kultur, sport og «fylnad»

I dekning av kultur og kunstopplevelser (bok, film og video, kunst, konsert) har Altaposten alltid minst to sider med fyldig omtale, og ikke bare det; her er også relevante vurdinger. Ságat omtaler samiske bøker og kunstutstillinger, men hos FD er kulturstoff stort sett fraværende.

Det samme gjelder for sport. Altaposten har som regel to sider sport. Alt er ikke like interessant for alle lesere, men man kan velge å hoppe over det man vil. FD har lite og sjelden sport, med unntak av fotballresultater nå og da. Når man ikke forventer dette stoffet, så savner man ikke det. Ságat prioriterer heller ikke sport og idrett, med noen spesifikke unntak, som samemesterskap og lassokasting!

Noe «fyldnad» er nødvendig, f.eks. Redaksjonen, Været i morgen og flere sider med programoversikter, selv om NRKs programposter ofte er meningsløse og intetsigende, som f.eks. «Opptur», «Nonstop», «Drivkraft», «Landgang», «Kulturstripa», «Holm», «Landsmøte», osv. I de siste to-tre årene er de klassiske tegneserier som Blondie, Andy Cap, Fantomet, m.fl. blitt skiftet ut med moderne serier som Lunch, Zits, Dunce, Pondus, m.v. Karakteristisk for dem, er at de ofte ikke har noe poeng eller snert, eller sammenheng mellom bilde og tekst. Det er vel tidens trend!

Konklusjon, avisen som opinionsdanner og debattforum

En lokalavis er mer enn en nyhetsformidler, en avis med sin agenda er over tid også en opinionsdanner. Styrken ved Ságats redaksjon er at avisen har journalister stasjonert i flere kommuner. Det hadde neppe vært mulig å avdekke en rekke uregelmessigheter i Karasjok uten en fast journalist med interesse for å grave og avdekke kritikkverdige forhold. En rutinert journalist med tilsvarende interesse ville ha funnet mye også i andre kommuner, f.eks. i Kautokeino. Ellers ville Ságats styrke vært å overvåke de maktetablerte samiske institusjoner. Det skjer i liten grad fordi avisen er for opptatt av å trekke fram lyse sider. Avisen hadde vel ikke reagert med spørsmål om en ordfører påstår at å legge ned en bankfilial i bygda er fornorskning.

Gjennom flere år har Altaposten hatt to agendaer som har tatt mye plass, et minipartis meninger og fullverdig sykehus i Alta som er blitt en kamp mot fylkessykehuset i Hammerfest. De to sakene henger litt sammen. En tid var de slik at før partiets formannskapsmedlem lukket døren etter seg, fikk mellomlederen fullt referat av hennes versjon fra møtet som samme ettermiddag sto i avisen. Mellomlederen fungerte både som budbringer og som sekretær for partiet.

Altaposten har en fyldig og kvalitativ god kulturdekning og den desidert mest fyldige idretts- og sportsomtale. FD utmerker seg først og fremst med sin bredde og grundige omtale av de saker som avisen velger ut. De feite overskrifter og store bilder tar mye plass, men teksten er så komprimert at også den skriftlige omtalen av saken blir godt belyst.

Som FD har Altaposten de siste årene hatt stor sans for sykehistorier og alvorlige psykiske og fysiske problemer hos folk. Denne form for journalistikk ble tidligere kalt for «sosialporno». Ellers er det lett å merke seg at en mellomleder i FD er tilfreds med å bruke ord på kjønnsorganer eller velge byråstoff med disse ord. Han gir det grove gatespråket legitimitet i avisspaltene. Det er avstand mellom Mykles og Bjørneboes litterære finter og det vulgære språket i mellomlederens journalistikk. Jeg er ikke prippen, men sømmelighet har fortsatt sin berettigelse. Også avisspråket kan være normdannende. Lenge har finnmarksjournalistene brukt Riksmålsordboken fra 1920 som sin norm (sne for snø, bred for brei, m.v.) Nå er de ikke lenger særlig konsekvent. Sterke verb bøyes ofte som svake (fløyet blir til flydd!).

Journalister har i dag større frihet en noen gang til å sette dagsorden gjennom valg av tema og intervjuobjekter, vinkling og språk. Men redaktørplakaten slår fortsatt fast at «Redaktøren har det personlige og fulle ansvar for mediets innhold.»

Odd Mathis Hætta