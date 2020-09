– Vi ønsker å hjelpe flyktninger i nærområdene

Meninger

Sist fredag diskuterte Alta formannskap Moria-leiren, og hvorvidt Norge bør hente 50 eller flere derfra. Det ble vedtatt en uttalelse som FrP ikke kunne stille seg bak. I debatten som har rast på sosiale medier har vi fått kritikk for ikke å bry oss om mennesker i nød, vi er hjerterå og vi mangler medmenneskelighet.

Noen spør om vi virkelig vil bygge opp Moria-leiren igjen. Vi ønsker som kjent å hjelpe flyktninger i nærområdene fremfor å hente asylsøkere til Norge.

Mange misforstår nok med vilje. Vi ønsker naturligvis å ikke bygge opp Moria-leiren, men vi skal hindre at folk kommer dit ved å gi hjelp i nærområdene. Vi kan hjelpe 8.300 syriske flyktninger i en leir i FN-regi i Jordan for den samme sum som det koster å hente 35 mindreårige til Norge.

Men å true seg til opphold i Europa, må vi aldri gi etter for! Her innrømmer unge menn at de satte tusenvis av liv i fare ved å sette fyr på Moria-leiren, fordi de ikke var fornøyd med tilværelsen. Dersom Norge nå belønner disse med oppholdstillatelse, så er vi på ville veier. Da kan vi vente oss at tusenvis av mennesker blir satt i fare fordi flere vil forsøke å skaffe seg opphold ved å brenne ned omgivelsene.

Dessverre er svært mange av asylsøkerne unge menn uten beskyttelsesbehov, som er lurt av menneskesmuglere. De er blitt forespeilet åpne armer og tilrettelegging i Europa, og de har betalt dyrt for reisen. Det er forståelig at de blir skuffet, men å true seg til opphold er ikke greit. Dette viser hvor håpløst dårlig dagens asylordning fungerer. Den fører flere ut i lidelse og nød enn den redder.

Den norske regjeringen (med KrF på laget) har besluttet å hente 50 fra Moria. Det er et latterlig lavt antall ifølge en rekke AP-ordførere. Men det er altså ikke uten grunn. De som befinner seg i Moria-leiren har ikke status som flyktninger. Mange i leiren har allerede fått fastslått status som ikke-reelle flyktninger, og medieoppslag bekrefter at det finnes personer i leiren som tidligere har fått avslag på asyl i Norge.

Alta FrP står fast ved at vi ikke skal hente en eneste fra Moria-leiren til Norge. Vi vil derimot at Norge skal bevilge den sammen summen det vil koste å hente disse 50 til Norge, til en flyktningeleir i FN-regi. Det ville hjulpet langt flere.

Alta FrP