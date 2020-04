– Må vi gå i takt når det gjelder smittevern

Meninger

Det har meldt seg et plutselig behov for å gå i takt når det gjelder smittevern i disse koronatider, til tross for at situasjonen og forutsetningene kan være himmelropende forskjellige i langstrakte Norge.

At kommunenes behov for ta best mulig vare på utsatte grupper, oppfattes som en iskald skulder til ekspertene i Folkehelseinstituttet, eventuelt regjeringsmedlemmer som synes alle passer best i en trakt, er en merkelig tilnærming. Problemstillingen virker oppkonstruert, sannsynligvis fordi nyordet søringkarantene oppsto. Noen kom i skade for å ha glimt i øyet da alvoret var total.

Karantene på 14 dager for tilreisende er altså foranledningen til at kommunene i Nord-Norge ettersigende bør være bekymret for både omdømmet vi har sør i landet – og påstanden om at vi har tapt evnen til å innordne oss nasjonale lover og regler. Dette er bakteppet for at politikerne både er gjenstridige og provinsielle her oppe, på et nivå som får NHO-sjefen til å miste kontrollen over pekefingeren. Kanskje det nettopp er en ide å gardere seg mot at ansatte i de samme bedriftene unngår massive karantener og sykdom?

Omdømmeeksperter er etter vår mening det minst interessante i en tid der man vektlegger liv og helse, basert på beredskapen ikke er god nok hvis viruset plutselig blomstrer opp i en kommune med masse uvær og lite utstyr. I den største kommunen i Finnmark er det 21.000 innbyggere, men verken sykehus eller respiratorer med kvalifisert personell.

Alta har fantastiske sydamer som helhjertet oppgraderer utstyret – og Altaposten har avslørt at det finnes «hemmelige» respiratorer i et tilfluktsrom. Vi har verken Rikshospitalet eller UNN i den umiddelbare nærhet. Det må rådmannen, smittelege og politikere forholde seg til det, basert på den lokalkunnskapen de faktisk har. Vi mener kommunene og de aktuelle kommuneoverlegene fortjener all tenkelig respekt for måten de har håndtert saken på, der prinsippet føre vâr har vært gjennomgangstonen. Det er fullt forståelig at de står på bremsene når det ikke kan sannsynliggjøres at man tåler en pandemi på dette nivået. Det er i tråd med den holdningen som ble introdusert 12. mars.

Selvfølgelig skal bremsetrykket lettes gradvis på eksempelvis skoler og barnehager, men ett av nøkkelbegrepene akkurat nå, er at det må tilpasses lokale forhold, med en viss empati og pedagogisk tilnærming. Ett annet sviktende premiss for at eksperter og politikere i Oslo-gryta skal være så frustrerte over kommunene i nord, er nettopp at ekspertene langt på vei ser at geografisk differensiering er et poeng akkurat nå

På ett område var for eksempel Helsedirektoratet kritisk til å slippe opp bremsene, begrunnet med at «i områder med stor smitte bør barnehager, barneskoler og fritidsordning fortsatt være stengt». Det var anbefalingen til respekterte eksperter for noen uker siden. Det viser at den nasjonale enigheten som mange plutselig dyrker, er en skjør greie. Uavhengig av sentrum-perifiri.

Konklusjonen var ifølge TV 2 at Oslo har en vesentlig høyere forekomst av koronasmitte enn resten av landet. At mange foreldre i nettopp Oslo er bekymret må være forståelig, til tross for all verdens beroligende forskning. Det hjelper dem absolutt ingenting at smitten slipper taket i nord, et par tusen kilometer unna.