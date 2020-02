Løft for E45

Meninger

Kautokeino Arbeiderparti (KAP) deltar på Finnmark Arbeiderpartis årsmøte kommende helg i Alta. På årsmøter fremmer KAP forslag om at Finnmark Arbeiderparti skal fremskynde standardheving av E45 og rassikring av Silisávži/Kløfta.

Riksvei 93 er oppgradert til Europavei 45 (Karesuando-Alta) uten at det er gjort noen forbedringer av veistandarden.

Tungtrafikken har økt sterkt de siste årene, og E45 er av Finnmark Fylkeskommune og Statens Vegvesen dokumentert som den klart mest trafikkerte innfartsåren til Finnmark. Mye av privat- og næringstrafikken både øst og vest i Finnmark kanaliseres gjennom Kautokeino, der særlig tungtrafikken er avhengig av den døgnåpne tollstasjonen i Geađgeluoppal/Kivilompolo.

Dette har økt behovet for standardheving som gir økt trafikksikkerhet for trafikanter og ikke minst lokalbefolkningen. Derfor håper vi at et samlet Finnmark Arbeiderparti går inn for:

• rassikring av veien gjennom den utsatte Silisávži / Kløfta

• trafikksikkerhetstiltak i tettsteder og boligområder, spesielt for skoleveiene

• etablering av døgnhvileplass i Kautokeino sentrum

Styret i Kautokeino Arbeiderparti