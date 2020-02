Flere eldre – ingen katastrofe

– 53 år etter at folketrygden ble innført, får vi inntrykk av at både fødselstallene på 1930, -40 og -50- tallet og ideene bak folketrygden er glemt. Stadig vekk blir vi eldre minnet om de problemer et sterkt økende antall eldre representerer for velferden i landet vårt, skriver Johanne Sundmann.