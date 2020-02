– Kjære fantastiske elskverdige nydelige mennesker i mitt liv

Meninger

Altaposten har skrevet om Elisabeth Rasmussen som er rammet av trippel negativ brystkreft. I New York fikk hun livshåp. Nylig postet hun dette innlegget på sin facebookside for å takke alle som støtter henne, både økonomisk og med gode ord, i den vanskelige tiden.

Det har vært noen harde uker. Følelsen av å måtte være avhengig av at andre må gi penger for å ha en sjanse til å overleve, har virkelig vært en ydmykende opplevelse. Det har også vært ganske nervepirrende å ikke vite om jeg skulle klare å betale regningen slik at jeg endelig skulle kunne starte behandlingen på fredag. Det er mange ting rundt alt dette, det å plukke opp restene og forsøke å redde deler av et livsløp som plutselig ble snudd på hodet i 2017, som jeg vil fortelle dere når ting har roet seg. Legens ordre om ikke å stresse har vært vanskeligere å overholde enn vanlig. Mange spør meg om rådene hun har gitt meg, ved siden av selve behandlingen. Det er klart at disse rådene ble gitt til meg, basert på min situasjon og informasjonen hun har om min kropp og psyke. Jeg kan ikke garantere for at dette er riktig for alle. Men etter å ha lest boken “Selvforsvar mot kreft” av den norske legen Øyvind Torp, ser jeg at mye av det hun sier er i samsvar med forskningen hans. Jeg velger å dele listen:

1. Ingen sukker i noen som helst form.

2. Ingen alkohol.

3. Ingen hvete, pasta, ris, korn, poteter eller noe som fører til rask blodsukkerstigning.

4. Ikke stress. Hvis en stressende situasjon oppstår eller du føler dårlige vibber fra noen, fjern deg selv fra situasjonen eller personen. Omgi deg kun med stabile mennesker du stoler på, som bare vil det beste for deg. Dette er en unntakstilstand, og du må ta hensyn til hvordan du føler deg.

5. Få nok søvn.

6. Ikke ta blandede kosttilskudd, bare ta ting som er kun rene planter eller urter.

7. Spis økologisk.

8. Spis melon og blåbær.

9. Ta høye doser ren vitamin D av god kvalitet.

10. Spis 30% protein og 70% grønnsaker, rikelig med grønne vekster og blader, spesielt persille, brokkoli, spinat osv.

11. Løp intervaller 15 minutter to ganger om dagen (og gjør all yoga eller annen trening du kan).

12. Bruk naturlige fibre i klær og sengeklær osv.

13. Mediter.

14. Gjør ting som gjør deg lykkelig. Ha fine og positive omgivelser rundt deg.

15. Gå turer.

16. Få rikelig med frisk luft.

17. Få deg en hund.

Da hun foreslo at jeg skulle skaffe meg hund, ble jeg ganske overrasket. En hund nå? Her i New York? Som om jeg ikke har nok å tenke på? Men hennes begrunnelse var at jeg trengte noe annet å tenke på, som ikke hadde med økonomi, sykdom osv. å gjøre. Og at det å ha noen der, hver dag, som du er glad i og som elsker deg ubetinget uansett hva, skaper mye god energi. Det er vitenskapelig bevist at kjæledyr reduserer stress (punkt 4), og med en hund har du alltid noen å gå turer (punkt 15 og 16) å leke med (punkt 14)... Jeg tenkte meg nøye om. Og kom frem til at når en av de beste legene i verden på et av de beste sykehusene i verden ber meg om å skaffe meg en hund.. ok, da skaffer jeg meg en hund!

For to uker siden i dag dro jeg til et dyreadopsjonssenter på Manhattan. De viste meg rundt. I det siste buret på runden lå en liten brun sammenkrøllet skapning med halen mellom bena og ørene nede. Jeg spurte hva det var med han, og de sa at han hadde blitt reddet fra Tennessee for et år siden. Men fordi han var så redd, hadde han vært på adopsjonssenteret i et helt år! Ingen ville ha ham! Kanskje trodde de at det ikke var håp.. jeg syntes selvfølgelig synd på ham. Jeg satte meg ned foran buret og snakket til han. Etter 5 minutter begynte han å bevege ørene. Så, så han meg inn i øynene.. Jeg ble helt forelsket og ville ta ham med hjem med en gang. På grunn av omstendighetene hans, og at han var sett på som utfordrende, måtte jeg ha et møte med atferdspsykologen på senteret. Etter noen dager kunne jeg komme å hente han. Litt etter litt har han kommet ut av skallet sitt, og det har vært en sann glede å se ham bli tryggere og gladere og lære noe nytt hver dag. Om morgenen tar han imot meg med lykkelige små sprett, og han er med meg for å løpe intervaller og ser ut til å elske det! Når jeg skal ordne ting på dataen, ligger han ved siden av meg. Han er en skikkelig artig liten kar, og får meg til å flire hver eneste dag. Jeg er blitt så glad i han allerede, og han har virkelig forbedret livskvaliteten min. Jeg ville vente og se hvordan ting gikk seg til før jeg delte dette med dere. Og det går så bra, han er en sann glede og har gitt meg pauser fra den vanskelige situasjonen de siste to ukene. Jeg kan virkelig si at han er akkurat det legen bestilte. Han elsker å omgi seg med trær og gress, og jeg gleder meg sånn til jeg kan ta ham med hjem til Norge og gå i fjellet med han. Alle utgifter til vaksinasjoner osv. ble tatt hånd om av senteret, og han har en norsk gudmor Agnes Cecilia som var med oss da han kom hjem, og som vil ta seg av ham hvis noe skulle skje. Jeg døpte ham Phoenix. Og jeg tror og håper at vi sammen kan reise oss fra asken. Og forhåpentligvis tok vi akkurat første skritt….

I dag var en veldig stor dag. Betalingen til sykehuset ble endelig gjort, gjennom en blanding av midler fra donasjonene på Vipps, Gofund me, familien min og et par private lån fra venner. Jeg har mottatt bekreftelsen på at betalingen har kommet frem, og at jeg kan starte behandlingen nå på fredagen. JAAAAA!!!! Jeg må fortsatt betale tilbake de private lånene, og jeg vet ikke om det vil komme andre behandlingskostnader på et senere tidspunkt. Men vi har passert en stor milepæl, og jeg er offisielt i behandling og på vei til å bli frisk. Selv om jeg er veldig nervøs for fredagen når vi begynner, er jeg veldig glad og lettet. OG TAKKNEMLIG!!!! Tusen hjertelig takk til alle som har donert, delt informasjon, kunst, gjort eventer, delt i sosiale medier, sendt meg oppmuntring ... Jeg ønsker av hele mitt hjerte at all kjærligheten dere gir, sprer seg og vokser, og at dere får all hell og lykke i deres liv. Dere har holdt meg oppe, og dere fortjener virkelig alt det beste. Masse kyss og klemmer, glad i dere alle!

Phoenix & Elisabeth