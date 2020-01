Østsidens bønn, fra en frustrert mamma

Meninger

I Saga er vi per i dag nesten 2000 innbyggere. Og isolert sett er det kun østre Alta som har økende befolkningstall. Vi er med andre ord mange, og vi blir flere. Vi har Tommy, vi hadde Bengt Rune, Raymond er lærer på vår skole, og mange av oss kjøper bil hos Ole Steinar. Både Otto og Jan Martin passerer flere av oss på vei til jobb.

Vi har siden 2015 kjempet for utvidelse av Saga skole. Hva har vi fått til? Ikke et pøkk! Skolen blir faktisk mindre.

Med innskrivingen av elever dette år tilsier det at Saga skole er en to-parallell skole. Altså to klasser per årstrinn. Skolen er laget for halvparten. I 2015 laget vi litt rabalder som endte med at det var «politisk vilje til å få plass til alle elevene». Denne viljen var etablering av brakkerigg. Denne fjernes nå til våren, da det ikke foreligger lovlig grunnlag for å la den bli. Og godt er det. Den var ikke et fullgodt alternativ til et undervisningslokale. Men hvor har den politiske viljen vært de siste fem årene? Dum som vi var, trodde vi dere ville bruke tiden på å utvide skolen. Men nå står vi her igjen. Uten plass til våre barn.

Jeg mistenker at dere politikere bare lukker ørene og øynene og håper at dette problemet skal gå over av seg selv. Man vet jo at det blir en nedgang i befolkningsveksten, også i Saga. Det har man jo sett på andre skoler. Men gjør det nå det?

Det er snart 20 år siden Sagabrinken, Sørliefeltet og Tørrfossen ble etablert. Det er barn der fortsatt. Og tomtene på Bangjordet (Skogheim) er tildelt nesten utelukkende unge personer i fruktbar alder. Hvor lenge skal dere lukke øynene? For Saga kommer til å vokse i de neste 20 årene også. Såfremt ikke dere har gjort alt dere klarer for å rasere nærmiljø og skolekretser til den tid. Det er jo en reell mulighet. Busse oss til vest og… vest. For det er vel der det er plass?

Det er noen som logrer ved tanken på å gjøre Saga skole om til en 1-4 skole. Det ville jo løst alt. De yngste får plass uten problem. Men denne løsningen har Alta kommune forsøkt å avskaffe i de allerede etablerte 1-4 skolene. Det er grundig argumentert at 1-4 skoler ikke en god løsning skolefaglig. Ikke velg denne lettvinte løsningen. Den er like god som brakka. Kanskje hakket verre.

Kjære politikere. Få fingrene ut av ørene, lukk opp øynene og plukk ned det overmodne eplet som dingler rett foran øynene på dere. Det er en positiv og fornuftig ting å gjøre. Dere vil score høyt på det til neste valg. Utvid Saga skole! Nå! Vi kan tåle litt organisatorisk omkalfatring innenfor skolens vegger og byggestøy, så lenge det er i påvente av en skoleutvidelse. Vær så snill!

Hilsen frustrert mamma til tre,

Trine Østmo